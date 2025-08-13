Panamá, 13 de agosto del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    REAL MADRID

    Xabi Alonso y un once titular con una sola duda

    EFE
    Real Madrid ganó un amistoso en Austria ayer por 4-0. EFE/EPA/ANNA SZILAGYI

    Xabi Alonso puso en liza en Austria, en el amistoso ante el WSG Tirol (0-4), un once que se asemejará mucho al que elija para su primer partido como entrenador del Real Madrid en el Santiago Bernabéu dentro de seis días. En este, entrará Fede Valverde y solo le queda un hueco libre, con varios candidatos según la idea que desee plasmar.

    El uruguayo se perdió el único amistoso de la pretemporada debido a una sobrecarga, pero desde el club, y el propio futbolista, transmiten que estará listo para el estreno en Liga ante Osasuna del próximo martes.

    Y si todo sigue el plan previsto, lo hará como titular… y como capitán. Un futbolista fundamental en los planes de Xabi Alonso, como lo fue para Carlo Ancelotti, que volverá a jugar en su demarcación óptima, el centro del campo, tras ejercer 15 partidos de inicio como lateral derecho la pasada temporada debido a la lesión de Dani Carvajal y al bajo rendimiento de Lucas Vázquez.

    Un todoterreno y comodín para Ancelotti que el Real Madrid se aseguró, en el mercado de fichajes, de que, salvo contratiempos, no vuelva a ocurrir. Y lo hizo fichando a Trent Alexander-Arnold, procedente del Liverpool, donde se formó.

    El inglés apunta a titular, mientras Carvajal recupera su estado de forma óptimo, en un duelo que marcará la temporada.

    En el lateral izquierdo también hay gran competencia. Con Ferland Mendy lesionado, Fran García y Álvaro Carreras estarán disponibles, y este último apunta a salir de inicio tras su buen rendimiento ante el WSG Tirol.

    En la zaga, Dean Huijsen es un fijo y a su lado Éder Militao parece haberse ganado el puesto tras superar dos lesiones graves de rodilla. En portería, un indiscutible: Thibaut Courtois.

    Mismos cinco que en el amistoso y con Aurelien Tchouaméni por delante, quien vuelve a ser clave. Junto a Valverde, queda la incógnita del tercer centrocampista.

    Con Mbappé y Vinícius fijos en el ataque, y Arda Güler como posible tercer centrocampista o falso extremo derecho, queda un hueco que disputan Dani Ceballos, Brahim Díaz, Gonzalo García y Rodrygo Goes.

    Un centrocampista puro, dos extremos y un delantero centro como alternativas para Xabi Alonso, que afronta su primer once oficial con cuatro ausencias: Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Ferland Mendy y Endrick.

    La carga de partidos será alta y Xabi prometió rotar más, a diferencia del Mundial de Clubes.

    Con 25 futbolistas en la plantilla, Alonso dispone de numerosas opciones para su primer once, con solo una gran duda por resolver.

    EFE

    Agencia de noticias


