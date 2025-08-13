Xabi Alonso y un once titular con una sola duda

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Xabi Alonso puso en liza en Austria, en el amistoso ante el WSG Tirol (0-4), un once que se asemejará mucho al que elija para su primer partido como entrenador del Real Madrid en el Santiago Bernabéu dentro de seis días. En este, entrará Fede Valverde y solo le queda un hueco libre, con varios candidatos según la idea que desee plasmar.

El uruguayo se perdió el único amistoso de la pretemporada debido a una sobrecarga, pero desde el club, y el propio futbolista, transmiten que estará listo para el estreno en Liga ante Osasuna del próximo martes.

Y si todo sigue el plan previsto, lo hará como titular… y como capitán. Un futbolista fundamental en los planes de Xabi Alonso, como lo fue para Carlo Ancelotti, que volverá a jugar en su demarcación óptima, el centro del campo, tras ejercer 15 partidos de inicio como lateral derecho la pasada temporada debido a la lesión de Dani Carvajal y al bajo rendimiento de Lucas Vázquez.

Un todoterreno y comodín para Ancelotti que el Real Madrid se aseguró, en el mercado de fichajes, de que, salvo contratiempos, no vuelva a ocurrir. Y lo hizo fichando a Trent Alexander-Arnold, procedente del Liverpool, donde se formó.

El inglés apunta a titular, mientras Carvajal recupera su estado de forma óptimo, en un duelo que marcará la temporada.

En el lateral izquierdo también hay gran competencia. Con Ferland Mendy lesionado, Fran García y Álvaro Carreras estarán disponibles, y este último apunta a salir de inicio tras su buen rendimiento ante el WSG Tirol.

En la zaga, Dean Huijsen es un fijo y a su lado Éder Militao parece haberse ganado el puesto tras superar dos lesiones graves de rodilla. En portería, un indiscutible: Thibaut Courtois.

Mismos cinco que en el amistoso y con Aurelien Tchouaméni por delante, quien vuelve a ser clave. Junto a Valverde, queda la incógnita del tercer centrocampista.

Con Mbappé y Vinícius fijos en el ataque, y Arda Güler como posible tercer centrocampista o falso extremo derecho, queda un hueco que disputan Dani Ceballos, Brahim Díaz, Gonzalo García y Rodrygo Goes.

Un centrocampista puro, dos extremos y un delantero centro como alternativas para Xabi Alonso, que afronta su primer once oficial con cuatro ausencias: Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Ferland Mendy y Endrick.

La carga de partidos será alta y Xabi prometió rotar más, a diferencia del Mundial de Clubes.

Con 25 futbolistas en la plantilla, Alonso dispone de numerosas opciones para su primer once, con solo una gran duda por resolver.