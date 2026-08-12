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    Fútbol

    Xavi Hernández, nuevo seleccionador de Países Bajos

    El técnico español reemplaza a Ronald Koeman, quien renunció tras la eliminación neerlandesa en el Mundial 2026.

    EFE
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    Xavi Hernández, nuevo seleccionador de Países Bajos
    Hernández no se ponía al frente de un equipo desde mayo de 2024, cuando fue destituido en el Barcelona. Foto: EFE

    El exjugador y exentrenador del Barcelona Xavi Hernández ha sido elegido por Países Bajos para ocupar el puesto de seleccionador, cargo que estaba vacante desde la renuncia de Ronald Koeman tras la eliminación de la selección en el Mundial 2026.

    “Xavi Hernández ha sido nombrado como el nuevo entrenador principal de la selección masculina de los Países Bajos. El entrenador español de 46 años toma el relevo de Ronald Koeman. Xavi ha llegado a un acuerdo con la KNVB sobre un contrato que se extiende hasta la Copa Mundial de la FIFA 2030”, escribió la Federación neerlandesa en un comunicado.

    Koeman había abandonado el cargo de seleccionador nacional tras caer en dieciseisavos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá frente a Marruecos en la tanda de penaltis. Llevaba al frente del combinado neerlandés desde abril de 2022.

    “Estamos orgullosos de presentar a nuestro nuevo entrenador. ¡Bienvenido, Xavi Hernández!”, publicó además el organismo en redes sociales para hacer oficial la contratación. El estreno del español en partido oficial sería el próximo 24 de septiembre frente a Alemania en la Liga de Naciones.

    Hernández no se ponía al frente de un equipo desde mayo de 2024, cuando fue destituido en el Barcelona después de perder la Liga 2023-2024 frente al Real Madrid y ser eliminado en cuartos de final tanto en la Copa del Rey como en la Liga de Campeones.

    El catalán había anunciado, en una entrevista con RNE antes de la final del Mundial, que tenía interés en probar suerte como seleccionador.

    “Me encajaría a nivel familiar una selección. Un club no me permitiría tanto estar con

    mi familia, que tengo críos pequeños. Lo digo abiertamente, que me encajaría. Tengo ganas de participar a nivel de entrenador en un Mundial, una Eurocopa, una Copa de África, una Copa de Asia...”, desveló entonces.

    Coincide que Xavi ya sustituyó a Koeman cuando se puso al frente del banquillo del Barcelona, en octubre de 2021. Entre esa fecha y mayo de 2024, cuando abandonó el cargo en el equipo culé, ganó una Supercopa y una Liga españolas, ambas en 2023.

    EFE

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