Xavi resta importancia a ser la tercera opción de Países Bajos: ‘Es un verdadero honor’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El técnico español fue presentado como nuevo seleccionador neerlandés y destacó la influencia del fútbol de Países Bajos en su formación.

Xavi Hernández, presentado este martes como seleccionador de Países Bajos, aseguró que es “un verdadero honor” asumir el cargo y restó importancia a haber sido la tercera opción de la Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB), después de que esta intentara contratar primero a Pep Guardiola y a Arne Slot.

“No es una mala posición después de Guardiola y de Slot, ¿no? Al menos estoy en el podio”, bromeó Xavi durante su presentación, antes de insistir: “No me importa. Para mí es un verdadero honor estar aquí y ser el nuevo seleccionador”.

🗣️ XAVI, A UN PERIODISTA HOLANDÉS: “MI NOMBRE SE PRONUNCIA XAVI. XAVI… COMO ‘CHOCOLATE’” 😂😂



👀 “No pasa nada por ser la TERCERA OPCIÓN tras GUARDIOLA y SLOT”. pic.twitter.com/LlDL9uxjJQ — Diario AS (@diarioas) August 25, 2026

El director de fútbol de élite de la KNVB, Nigel de Jong, explicó durante la presentación que Xavi ocupaba el tercer lugar de una lista de cuatro candidatos elaborada por la federación tras el Mundial, en el que Marruecos eliminó a Países Bajos en los dieciseisavos de final.

“Analizamos dónde estaban los aspectos que debíamos mejorar y hacia dónde queríamos ir como federación”, dijo De Jong, quien señaló que los criterios utilizados para la búsqueda fueron “el perfil, las cualidades y la disponibilidad”.

El primer nombre fue el de Guardiola, que había anunciado su salida del Manchester City, pero “en una semana, quedó claro que quería tomarse un año sabático”, añadió.

🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Nigel de Jong (Netherlands technical director): "Our first candidate to replace Ronald Koeman was Pep Guardiola, but he wanted to take a year off.



Our second candidate was Arne Slot, but he preferred to stay active in club football.



Then we moved on to the third… pic.twitter.com/nKgmTH4LDg — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) August 25, 2026

Entonces la KNVB pasó a su segunda alternativa, el técnico neerlandés Arne Slot, quien, a pesar de estar disponible tras finalizar su etapa en el Liverpool, consideró que su futuro debía seguir en el fútbol de clubes. “Eso tuvimos que respetarlo”, afirmó.

Fue entonces cuando la federación recurrió al exfutbolista del Barça. “Sabiendo eso, pasamos inmediatamente a Xavi Hernández”, explicó De Jong.

“Está muy próximo a nuestra identidad futbolística”, señaló De Jong, quien habló de conversaciones “muy agradables y positivas” con Xavi sobre “su visión del fútbol, su estilo de juego y cómo ve a Países Bajos”, antes de que la KNVB llegara a la conclusión de que debía “dar el siguiente paso con él”.

De forma paralela, la federación mantuvo como cuarta alternativa al actual seleccionador sub-21, Michael Reiziger, que fue el candidato interno y que, según De Jong, permaneció “hasta el final” como una opción seria.

Un factor relevante, dijo, es que Xavi se considere a sí mismo “hijo del fútbol neerlandés” por la influencia que entrenadores neerlandeses tuvieron en su formación en el Barcelona.

Xavi, por su parte, situó precisamente esa cultura futbolística entre los motivos que hacen especial su llegada a Países Bajos.

“Para mí es un honor estar aquí. Es un gran honor. Esto es Países Bajos. Recuerdo que cuando era niño veía a Países Bajos y podías ver buen fútbol. Ese es mi objetivo aquí: jugar un buen fútbol para que podamos sentirnos orgullosos”, afirmó.

Por ello, el exentrenador del Barcelona insistió en que el orden que ocupaba en la lista de candidatos no condiciona su llegada a la selección.

“No me importa si era la tercera opción o la décima”, concluyó.