Xelajú MC confirma la salida del panameño Freddy Góndola

El panameño Freddy Góndola no continuará en las filas del Xelajú MC de Guatemala luego de finalizar el último semestre con la institución, en medio de un proceso de reestructuración deportiva que vive el club de cara al Torneo Clausura 2026 y a su próximo reto internacional, en la Copa de Campeones de la Concacaf.

La salida de Góndola fue confirmada de manera oficial por el propio club, luego de la reciente renuncia del entrenador Amarini Villatoro, hecho que aceleró los primeros movimientos en la plantilla.

📄 Comunicado Oficial pic.twitter.com/6Kbpoq6WyM — Club Xelaju MC (@Xelaju_Oficial) December 24, 2025

“Club de Xelajú MC informa que los jugadores Freddy Góndola y Ludwin Reyes dejan de formar parte del primer equipo a partir de este día. La institución agradece el profesionalismo, compromiso y entrega demostrados durante su etapa defendiendo nuestros colores y le desea el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos”.

Durante el Apertura 2025, Góndola disputó seis partidos, acumuló 260 minutos en cancha y anotó un gol.

La salida de Góndola se suma a otros cambios importantes dentro del club, en un momento clave de la planificación deportiva. La dirigencia trabaja contrarreloj para definir al nuevo entrenador, con el objetivo de llegar en mejores condiciones, tanto al campeonato local como a la competencia internacional.

XELAJÚ LO MANDA A TIEMPO EXTRA pic.twitter.com/793IeV0xQW — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) October 30, 2025

Xelajú MC debutará en el Torneo Clausura 2026 como local ante Aurora FC el próximo 21 de enero, en el Estadio Mario Camposeco. Posteriormente, en febrero, afrontará uno de sus mayores desafíos del semestre al medirse ante Rayados de Monterrey en la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf.