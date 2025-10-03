Xelajú pierde ante Sporting, pero avanza a semifinales

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Xelajú guatemalteco se clasificó este jueves a las semifinales de la Copa Centroamericana, pese a perder por 2-1 en Penonomé ante Sporting San Miguelito.

La serie terminó con un global de 3-2.

Xelajú jugó a la contra en el Estadio Los Andes para administrar la ventaja por 2-0 que obtuvo en el partido de ida. Pero la presión de los locales dio frutos en el minuto 4 con el gol Ángel Valencia.

Xelajú apenas inquietó antes del descanso ante un rival que se multiplicó en el ataque.

La ilusión del equipo panameño se renovó sobre el final, cuando una mano de Romario da Silva derivó en penalti que Yair Jaén cambió por gol en el minuto 88.

El triunfo por 2-0 igualaba la serie en 2-2 y extendía el partido a un tiempo extra.

En el alargue (minuto 119) un centro de Romario da Silva terminó con el balón dentro de la portería panameña y con la clasificación de Xelajú.