‘¿Y si sí?’: México se ilusiona y pasa a octavos del Mundial tras una contundente victoria contra Ecuador

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Daniel Pardo - Corresponsal de BBC Mundo en México

Si los mexicanos estaban llenos de ilusión antes de tener razones deportivas, ahora las tienen.

Su selección de fútbol le ganó 2-0 este martes a Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y dejó una impresión positiva para quienes dudaban de sus aptitudes futbolísticas.

Aunque Ecuador tuvo oportunidades y un remate al palo apenas empezó el partido, pareció eclipsado por el público y al final fue tomado por los nervios. Sus jugadores vuelven a casa con la satisfacción de haber vencido a Alemania en la fase de grupos.

El partido del martes se jugó en un lluvioso estadio Azteca, que estuvo a la altura de su mitología con una multitud partícipe del encuentro desde el minuto uno.

“¿Y si sí?, ¿Y si sí?, ¿Y si sí?”, coreaban las tribunas, en referencia a una frase que se ha hecho famosa estos días como respuesta a la creencia de que México no tiene chances de ganar la Copa del Mundo.

También cantaron “Cielito Lindo” y “El rey”, rancheras que ofician como himnos nacionales para un pueblo que ha visto en este Mundial, el tercero que alberga, una oportunidad para mostrarle al mundo el poder de su cultura.

Tras el partido, decenas de miles de personas llenaron la Avenida Reforma de la Ciudad de México entre pirotecnia para celebrar un triunfo que los pone a soñar.

Ahora México espera al vencedor del partido de este miércoles entre Inglaterra y República Democrática del Congo.

El juego de octavos de final, el domingo, será el último partido del Mundial que se juegue en México.

Y será un nuevo pretexto para los mexicanos de celebrar no solo su fútbol, sino, sobre todo, su orgullo patriotero.

México / Getty Images

Un escenario electrizante que eclipsó a Ecuador

Llovió todo el día en Ciudad de México, y al final de la tarde una tormenta eléctrica hizo retrasar el partido por una hora.

La electricidad pareció contagiarse a los mexicanos, no solo a los jugadores sino también al público, que silbó a los ecuatorianos durante todo el partido y les gritó “ooole, ooole” cada vez que los mexicanos se pasaban el balón.

México empezó dominando, pero Ecuador mostró la velocidad y el peligro que había exhibido durante las Eliminatorias y en el partido de la fase de grupos que le dio el pase a estos dieciseisavos.

En el minuto 22, sin embargo, llegó un golazo de Julián Quiñones, un afrocolombiano que decidió jugar para México, su país por adopción, que ya lo hizo —en cada cántico, en cada mención de su nombre— tan mexicano como el mole.

Fue ahí cuando empezaron a cantar el “¿y si sí?”, una frase que pronunció un jugador del Pumas cuando le dijeron que su equipo no tenía chance de ganar la liga local (que finalmente no ganó).

En plena crecida de los mexicanos, llegó el segundo gol, este de Raúl Jiménez, quien anotó el primer gol del equipo en este Mundial y se ha convertido en el líder.

El estado Azteca, ahora denominado Estado Ciudad de México, fue un actor principal del partido. / Getty Images

También jugó desde el inicio, y con excelentes resultados, Gilberto Mora, el “niño” de 17 años que se ha ido convirtiendo en la fascinación de los aficionados.

El partido fue antecedido por todo tipo de teorías sobre las supuestas estrategias cuestionables de los mexicanos: se dijo que la FIFA no quería que perdieran, que les habían puesto un árbitro afín.

Y la noche anterior al partido, simpatizantes mexicanos le hicieron una “antiserenata” en el hotel a los jugadores ecuatorianos, quienes, además, en su trayecto desde Estados Unidos, tuvieron varios contratiempos que para muchos fueron parte de una conspiración.

En la cancha, sin embargo, la victoria de México fue incuestionable. Jugó, sin duda, la localía, no por las decisiones administrativas, sino por el poder de un público que no se silenció un solo minuto.

Es la primera vez en la era de Sebastián Beccacece, el técnico argentino, que Ecuador recibe más de un gol durante un partido. Eso habla de la contundencia de la victoria de México.

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