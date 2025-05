Yacqueline Arosemena, con garra y disciplina, clasifica a los Juegos Mundiales 2025

Un espíritu de guerrera y una pasión incansable han hecho que la panameña Yacqueline Arosemena consiga resultados importantes en su carrera en las artes marciales.

Arosemena alcanzó dar uno de esos grandes pasos este año, al lograr la clasificación en la disciplina de jiu jitsu a los Juegos Mundiales 2025, que se realizarán en Chengdu, China, del 7 al 17 de agosto.

Esta gladiadora comentó que lograr esta meta fue un camino bastante largo, en el que tuvo que acumular puntos desde hace cuatro años en juegos regionales, Panamericano y formando parte del ranking mundial.

“La noticia era algo que yo estaba esperando con ansia, cuando llegó la emoción fue tan grande que las lágrimas no las pude contener, pero era algo para lo que yo me había preparado muchísimo, sabía que venía, no sabía en qué momento venía, pero sabía que estaba por ahí”, dijo Arosemena en una entrevista a La Prensa.

“Cuando me llegó la noticia, fue como haber logrado la meta que me estaba esperando durante tantos años dentro de mi carrera deportiva. Lograr algo como esto es bastante grande y bueno, fue emocionante”, agregó.

Arosemena consolidó su clasificación el año pasado, luego de tener buenos resultados en competencias como Grand Prix de Francia, el Panamericano de Colombia y el Mundial de Jiu Jitsu en Grecia.

“En el Grand Prix quedé de cuarta en París, en modalidad de Ne-wasza y fui a participar en fighting. En el de Grecia logré una posición de 14 y fue bastante bueno en las dos modalidades, Ne-wasza y fighting”, señaló Arosemena, quien cuenta con una carrera de 24 años en las artes marciales.

“En el PanAm, como ya te había comentado, fue una tarea no tan fácil, pero se logró el objetivo y quedamos campeonas”, añadió.

Esta talentosa joven comenta que estos logros solo se pueden hacer realidad con el apoyo de su esposo Andrés y sus hijas Andrea y Gina, además de sus padres y suegros.

“La parte de la familia es muy importante porque si no hay apoyo, yo no podría haber hecho muchas de las cosas que he logrado hasta el sol de hoy”, manifestó Arosemena.

“Me casé muy joven, a los 19 años. A los 20 años tuve mi primera hija y a los 25 tuve la segunda. Siempre he tenido el apoyo de mi esposo, siempre he tenido el respaldo de mi familia, de mis suegros, de mis padres, de todos mis hermanos”, indicó.

Sobre su entrenamiento, Arosemena comentó que se encuentra en una ardua preparación en la que llega a tener varias sesiones al día, ya que la modalidad de fighting tienes que dominar fundamentos de karate, judo y Ne-wasza.

“La modalidad de fighting son tres etapas en una sola pelea, un solo combate. Lo que conlleva es que en la primera fase es como un karate. Las puntuaciones son prácticamente como el karate”, mencionó Arosemena, quien es cinturón negro en karate, cinturón café en jiu-jitsu y blanco en judo.

“La segunda fase son derribos, que es lo que implica judo o wrestling en la lucha. Y la tercera fase es Ne-wasza o mantener 15 segundos a tu oponente neutralizado en el piso”, agregó.

También detalló que en estos momentos está administrando las cargas durante toda la semana.

“Los lunes empiezo con llevar a las niñas a la escuela y con mi trabajo. Luego de mi trabajo tengo mi entrenamiento de karate, sigo con los entrenamientos de fighting system y después con el piso. Luego voy nuevamente a mi trabajo y al final del día, entonces me uno con el grupo de judo para poder entrenar la parte de judo”, detalló Arosemena.

“Los martes las cargas son un poco más suaves, los miércoles más elevadas y así más o menos vamos manejando el horario”, indicó.

Arosemena también expresó que conoce a algunas de las rivales que encontrará en los Juegos Mundiales. “De hecho he peleado con ellas, son muy buenas. Me preparo mucho, confío mucho en el trabajo que se ha venido haciendo, en el trabajo que hemos venido haciendo con el grupo de ‘coach’”, finalizó.