Yacqueline Arosemena gana oro, plata y bronce en el Panamericano de Jiu-Jitsu 2025

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La atleta panameña Yacqueline Arosemena continúa cosechando éxitos a nivel internacional, luego de conquistar tres medallas en el pasado Campeonato Panamericano de Jiu-Jitsu, que se realizó en suelo patrio del 12 al 14 de septiembre.

Arosemena demostró su talento dentro del tatami al obtener oro en Ne-Waza, plata en No Gi y bronce en Fighting System.

“Representa para mí algo demasiado grande, que ni siquiera encuentro palabras suficientes para describirlo. Esto fue una batalla no solo física, sino también espiritual. Luché con lesiones que pusieron a prueba cada pedazo de mi cuerpo, pero también enfrenté el reto más difícil, que fue vencer mi mente, mi propia mente”, manifestó Arosemena en entrevista con La Prensa.

En el certamen participaron atletas de 12 países, entre ellos Canadá, República Dominicana, Argentina, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Estados Unidos y Brasil.

“Encargué este triunfo a Dios, porque sin él no habría ganado ni un solo combate. Su fuerza me sostuvo cuando el dolor intentaba distraerme, cuando el miedo quería detenerme, pero logré desconectarme del sufrimiento, de los dolores, superar mis límites y entregarme por completo a cada segundo sobre el tatami”, mencionó la atleta, quien este año también participó en los Juegos Mundiales en China.

El torneo estuvo avalado por la Federación Internacional de Jiu Jitsu, la Unión Panamericana de Jiu Jitsu, la Asociación de Jiu Jitsu de Panamá y la Asociación Nacional de Jiu Jitsu Japonés.

“Gané esta medalla de oro y también la de plata en diferentes modalidades, combatí en un solo día. Esto, te puedo contar, no fue casualidad; fue el resultado de mucho esfuerzo, de mucha valentía, de una determinación inquebrantable”, concluyó.