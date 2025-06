El exreceptor Yadier Molina dirigirá por segunda ocasión a Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol para la edición de 2026 y para la que llevará solo una misión: ganar la medalla de oro.

Molina, exjugador estrella de los Cardenales de San Luis, comandó por primera vez a la escuadra puertorriqueña en la competencia mundialista en la edición de 2023, donde Puerto Rico fue eliminado en los cuartos de finales ante México, 5-4.

“Confiamos en que este próximo torneo vamos a hacer el mejor papel y llevarnos esa medalla de oro. Esa es la mentalidad que tengo, la mentalidad número uno que la Federación tiene y la mentalidad número uno que los fanáticos tienen”, aseguró Molina en rueda de prensa.

Por el momento, el único pelotero puertorriqueño asegurado en el equipo es el capitán, Francisco Lindor, de los Mets de Nueva York.

Yadier Molina has been named Team Puerto Rico's manager for the 2026 World Baseball Classic! pic.twitter.com/kNrANHEFFA