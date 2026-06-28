Yandy Díaz y Yordan Álvarez: peloteros cubanos que conquistaron la MLB con talento y poder ofensivo

En esta oportunidad escribiremos sobre dos peloteros cubanos que, a pesar de que no se reciben muchos jugadores de ese país debido a las muchas restricciones que estos peloteros encuentran para jugar en el béisbol profesional norteamericano, estos señores han logrado hacerlo y con mucho éxito.

Quiero empezar por Yandy Díaz, un jugador de cuadro interior, que se desempeñaba tanto en la tercera como en la primera base, y que, últimamente lo ha hecho como primera base o bateador designado.

Díaz es originario de Sagua La Grande, Villa Clara, Cuba. Nació el 8 de agosto de 1991. Son sus padres Jorge Díaz Olano y Elsa María Fernández. Jorge fue un destacado pelotero en Cuba que eventualmente desertó y jugó en Ligas Menores y Ligas Independientes y Elsa María, una sencilla ama de casa.

Luego de la salida de Jorge de Cuba hacia los Estados Unidos, Elsa María quedó al frente de la familia, trabajando en una fábrica de cigarros en Sagua La Grande y ella fue fundamental para que Yandy jugara béisbol en Cuba.

Yandy desertó a los 21 años y logró ser firmado por los Indios de Cleveland, quienes le pagaron la suma de $300,000.00 dólares por su firma. Yandy pasó la etapa de Ligas Menores con los de Cleveland en forma exitosa, por lo que en 2017 se unió al equipo grande jugando la tercera base. Luego de alternar entre sucursales y el equipo grande de los Indios, Yandy se hizo miembro permanente del equipo grande, pero poco tiempo después fue objeto de un canje a los Rays de Tampa Bay, donde finalmente alcanzó estabilidad.

Del año 2019 en adelante, Díaz se convirtió en uno de los mejores bateadores de los Rays, conectando imparables con frecuencia y oportunos, que han producido muchas victorias importantes para su equipo.

Su mejor año ha sido hasta ahora el 2023, cuando se coronó Campeón Bate de la Liga Americana, con un promedio de bateo de .330, 22 cuadrangulares y 78 carreras impulsadas. Actualmente, Yandy batea para .326, con 12 cuadrangulares y los expertos creen que tiene otra oportunidad de coronarse Campeón Bate de su liga. Los Rays de Tampa se disputan el liderazgo de la Liga Americana con los Yankees y el bateo de Yandy Díaz sigue siendo una buena razón para el éxito de su equipo.

Con relación a mi otro héroe de hoy, Yordan Álvarez, debo informarles que este señor nació en Las Tunas, Cuba, el 27 de junio de 1997. Son sus padres Agustín Eduardo Álvarez y Mailyn Cadogan Reyes. Yordan jugó los años de 2014 y 2015 en la Liga Cubana de Béisbol, para los Leñadores de Las Tunas, donde demostró desde el principio su tremenda capacidad de bateo y jugador en los jardines.

Yordan, desertó de Cuba en 2016 y estableció su residencia en Haití donde se incorporó al grupo de los Astros de Houston y quienes lo asignaron al campo de entrenamiento de West Palm Beach. Sin embargo, los Astros de Houston por razones no publicadas, declinaron la firma de Álvarez. Finalmente, Yordan fue firmado por los Dodgers de Los Ángeles quienes le pagaron un bono de $2,000,000.00 millones de dólares. Sorpresivamente, lo canjearon a los Astros de Houston donde se ha establecido definitivamente. Posteriormente, el presidente de los Dodgers declaró que firmar a Álvarez había sido un error.

Yordan superó su periodo de Ligas Menores con los Astros en forma exitosa, donde fue clasificado como uno de los mejores prospectos de la Liga Nacional. Finalmente, en el 2019, Álvarez fue llamado al equipo grande y ya en el 2021, conectó 33 cuadrangulares con 104 carreras impulsadas, demostrándole al mundo su gran poder. El siguiente año, el 2022, conectó 37 cuadrangulares y así sucesivamente lo hizo en los años subsiguientes.

En la actual temporada ya ha acumulado 25 cuadrangulares y solamente estamos en el mes de junio. No me atrevo a especular cuantos cuadrangulares tendrá al final de esta temporada. Como se acostumbra a decir en el béisbol “está quemando la liga”.

Yandy Díaz y Yordan Álvarez, dos peloteros cubanos que pudieron encontrar el camino a las mayores y la vida les ha permitido brillar como se merecen.

Cuantos talentos se habrán perdido en esa isla gracias a las torpezas de los gobernantes.