Yankees de Caballero vencen a los Cachorros de Amaya en Wrigley Field

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los panameños conectaron imparables en el triunfo 2-0 de los Bombarderos en su visita a Chicago.

Los panameños José Chema Caballero y Miguel Amaya tuvieron participación activa este viernes, en el triunfo de los Yankees de Nueva York por 2-0 sobre los Cachorros de Chicago, en un duelo disputado en el emblemático Wrigley Field.

Ambos peloteros santeños aportaron ofensivamente al batear de 3-1, en un encuentro dominado por el pitcheo y definido por el poder oportuno de los visitantes. Amaya fue protagonista temprano en el compromiso al conectar un sólido doble en la tercera entrada, tras hacer contacto con una recta de cuatro costuras a 93 millas por hora. El receptor envió la pelota hacia el jardín derecho con una velocidad de salida de 99 mph.

Keeping up with the Joneses 💥 pic.twitter.com/E4laix7uLi — New York Yankees (@Yankees) July 31, 2026

Por su parte, Chema también respondió con el madero en el sexto capítulo al ligar un imparable hacia el jardín izquierdo, manteniéndose como una pieza útil en la rotación ofensiva de los Yankees.

Tras la jornada, el campocorto dejó su promedio en .239, con 10 cuadrangulares y 37 carreras impulsadas, mientras que Amaya elevó su average a .243, con tres jonrones y 18 remolcadas.

El compromiso se definió con batazos de largo alcance. Amed Rosario abrió el marcador en la cuarta entrada con un cuadrangular, mientras que Spencer Jones amplió la ventaja en el quinto episodio con otro vuelacercas que sentenció el juego.

450-ft blast for Rosario 💪 pic.twitter.com/lfaoIx6RSj — New York Yankees (@Yankees) July 31, 2026

En la lomita, el triunfo fue para Will Warren, quien firmó una destacada apertura de 6.2 entradas sin permitir carreras, tolerando apenas cuatro imparables, con siete ponches y sin otorgar boletos. La derrota recayó en el japonés Shota Imanaga, quien también lanzó 6.2 episodios, pero permitió dos carreras y cuatro hits, además de ponchar a seis rivales.