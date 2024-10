Yankees-Dodgers: la Serie Mundial que todo el mundo quería ver

Escuchar audio noticia

El choque entre los Dodgers de Los Ángeles y los Yankees de Nueva York en la Serie Mundial cumplió el sueño de muchos fanáticos de este deporte que esperaron 43 años para volver a ver estas dos franquicias en un Clásico de Otoño.

Esto quedó evidenciado en los dos primeros encuentros de esta serie, que tuvo un promedio de 14.6 millones de televidentes. Esto la convierte en la Serie Mundial más vista desde 2017, cuando los Astros de Houston derrotaron a los Dodgers, en siete partidos.

