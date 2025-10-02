Yankees sobreviven con victoria 4-3 y fuerzan el juego decisivo ante Boston

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los Yankees encontraron oxígeno en la Serie de Comodines de la Liga Americana al vencer la noche del miércoles 4-3 a los Medias Rojas de Boston en el Yankee Stadium.

El mánager Aaron Boone había sido cuestionado tras la derrota 3-1 en el primer juego, pero respondió con decisiones. Hizo tres cambios en la alineación, dejando en la banca a Amed Rosario, Paul Goldschmit y el panameño José Caballero, quien en el duelo inicial se fue en blanco en tres turnos oficiales y defendió la antesala, posición habitual de Ryan McMahon.

El héroe fue Austin Wells. Con cuenta de 1-2 y dos outs en la octava entrada, el receptor conectó un hit hacia la raya del jardín derecho.

Desde primera base, Jazz Chisholm Jr. arrancó como una flecha y se deslizó de cabeza en el plato. La jugada desató la euforia en el Bronx y significó la carrera del triunfo.

Chisholm, molesto por no haber sido titular en el juego 1, transformó su frustración en energía. No solo anotó la carrera decisiva, sino que también brilló a la defensiva con una atrapada acrobática en la segunda base durante la séptima entrada que evitó que Boston tomara ventaja.

El bullpen de Nueva York, que había fallado en el primer partido, se reivindicó. Tras una apertura corta de Carlos Rodón, Boone apostó por relevistas de confianza. El dominicano Fernando Cruz entró en el séptimo y salió del problema tras permitir que los dos primeros bateadores se embasaran. Devin Williams lanzó un octavo impecable y el cerrador David Bednar liquidó en orden el noveno, asegurando la victoria.

En la ofensiva temprana, Ben Rice puso a los Yankees en ventaja con un jonrón por el jardín derecho en la primera entrada, tras un sencillo de Cody Bellinger. El batazo acabó con una racha de 31.1 innings sin permitir cuadrangular en el Bronx para el abridor dominicano Brayan Bello. Aaron Judge también aportó con un imparable productor en el quinto, que puso a Nueva York arriba 3-2 momentáneamente.

Sin embargo, Trevor Story fue el gran dolor de cabeza para el pitcheo neoyorquino. El campocorto de Boston remolcó las tres carreras de su equipo: un sencillo de dos anotaciones en el tercer inning y un cuadrangular solitario en el sexto que niveló la pizarra.

El desenlace de la serie está pactado para la noche del jueves en el mismo escenario. Boone confirmó al novato derecho Cam Schlittler (4-3, 2.96 de efectividad) como abridor. Boston, por su parte, mantiene la incógnita tras la lesión de Lucas Giolito. El zurdo novato Connelly Early (1-2, 2.33) aparece como la opción más probable, con apenas cuatro aperturas en las Grandes Ligas desde su debut en septiembre.

El premio para el vencedor será enfrentar a los Toronto Blue Jays, campeones del Este de la Liga Americana, en una serie divisional al mejor de cinco juegos que arrancará el sábado en el Rogers Centre.