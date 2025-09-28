Panamá, 28 de septiembre del 2025

    Grandes Ligas

    Yankees y Medias Rojas protagonizan la serie más esperada del ‘Wild Card’

    Humberto Cornejo
    Giancarlo Stanton y Aaron Judge son dos de los pilares de los Yankees en la postemporada. Foto: Tomada de @Yankees_Beisbol

    Los Yankees de Nueva York se enfrentarán desde el martes 30 de septiembre a los Medias Rojas de Boston, en la Serie de Wild Card de la Liga Americana.

    Los Bombarderos del Bronx terminaron en la cima del Wild Card con la victoria 3-2 sobre los Orioles de Baltimore, mientras que los Azulejos amarraron el título de la División Este al vencer 13-4 a los Rays de Tampa Bay.

    La serie entre los Yankees y los Medias Rojas de Boston se jugará al mejor de tres partidos, en el Yankee Stadium.

    El ganador de esta llave se medirá a la novena de Toronto, que ganó por primera ocasión el banderín del Este desde la campaña de 2015.

    En la otra llave de Comodín, se enfrentarán los Tigres de Detroit y los Indios de Cleveland. El conjunto que avance se medirá a los Marineros de Seattle.

    Liga Nacional

    Por su parte, en el Viejo Circuito, los Rojos de Cincinnati dieron la sorpresa y se quedaron con el tercer cupo del Wild Card, dejando fuera de la fiesta grande a los Mets de Nueva York de Juan Soto.

    Los Rojos de Terry Francona toparán fuerzas con los Dodgers de Los Ángeles, actuales campeones de la Serie Mundial. El vencedor se encontrará con los Filis de Filadelfia.

    En el otro Wild Card, los Cachorros de Chicago chocarán con los Padres de San Diego. Aquí, los Cerveceros de Milwaukee están esperando al ganador.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

