Yirenkyi, goleador de Ghana, asegura que fue un triunfo construido desde lo colectivo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El mediocampista del Nordsjælland danés capitalizó los tres puntos con una rápida transición que pasó por los pies de Semenyo y Thomas-Asante.

El medicampista Caleb Yirenkyi se convirtió este miércoles en el héroe de Ghana al marcar en el tiempo de reposición el gol que le dio la victoria por 1-0 sobre Panamá en el debut de ambas selecciones dentro del Grupo L de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Sin embargo, lejos de asumir un papel protagónico, el jugador del Nordsjælland danés prefirió repartir los méritos entre todos sus compañeros una vez finalizado el encuentro en el Toronto Stadium.

“Creo que no se trata solo de mí. Se trata de todos ayudándonos mutuamente y esperando lo mejor. No solo para mí, sino para todos”, expresó el futbolista de 20 años en la zona mixta después del partido.

Yirenkyi fue el encargado de culminar una rápida transición ofensiva de Ghana que incluyó a Antoine Semenyo y Brandon Thomas-Asante cuando el empate parecía inamovible. Su aparición dentro del área al minuto 90+5 permitió a los africanos quedarse con tres puntos valiosísimos en el inicio del torneo.

Brandon Thomas-Asante de Ghana (D) en acción contra José Córdoba de Panamá (I) en la jugada que derivó en el gol 1-0 durante el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Ghana y Panamá, en Toronto, Canadá, el 17 de junio de 2026. EFE/EPA/EDUARDO LIMA

Pese a las difíciles condiciones climáticas que acompañaron el compromiso, con temperaturas bajas y una lluvia persistente durante gran parte de la noche, Yirenkyi destacó la preparación física y nutricional del plantel para afrontar el encuentro.

“Tenemos un gran nutricionista que nos da toda la información necesaria sobre los nutrientes adecuados para nuestro cuerpo. Escuchamos sus recomendaciones, confiamos en él y creo que eso nos ayudó muchísimo”, señaló.

La victoria deja a Ghana en una posición favorable antes de afrontar uno de los desafíos más exigentes de la fase de grupos: el enfrentamiento ante Inglaterra, uno de los candidatos al título mundial.

No obstante, Yirenkyi dejó claro que dentro del vestuario no existe una obsesión por mirar demasiado lejos.

“Simplemente hacemos lo que sabemos hacer mejor cada día. Aprendemos unos de otros, aprendemos del entrenador y de las personas que nos rodean. Vamos día a día. No pensamos demasiado en el futuro; trabajamos paso a paso”, explicó.

Durante el encuentro, Ghana también tuvo que adaptarse a algunos cambios dentro de su alineación, incluyendo modificaciones en la portería. Sin embargo, el mediocampista descartó que esos movimientos hayan tenido un impacto significativo en el rendimiento colectivo.

“No lo creo. Somos un solo equipo. Quien entre al campo sigue siendo parte del grupo, así que no cambió nada. Fue exactamente lo mismo”, afirmó.

Otro de los temas abordados fue la ausencia de Thomas Partey, una de las principales figuras de la selección ghanesa y quien no estuvo disponible para el compromiso ante Panamá.

Yirenkyi reconoció la importancia que tiene el experimentado centrocampista dentro del equipo y expresó su deseo de verlo regresar cuanto antes.

“Es un gran jugador para nosotros. Esperamos tenerlo de vuelta en los próximos partidos y deseamos lo mejor para él”, comentó.

Consultado sobre si le sorprendió la ausencia de Partey, el autor del gol de la victoria admitió que no tenía conocimiento previo de la situación.

“¿Sorprendido? ¿Que no estuviera disponible? No realmente, no realmente”, respondió.