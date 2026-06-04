‘Yo aquí voy a estar hasta que el presidente tome una decisión’, ministra Montalvo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, informó que se mantendrá en el cargo pese a las fuertes críticas contra el gobierno por la fuga masiva de reos de la cárcel La Joyita.

“Yo aquí voy a estar hasta que el presidente tome una decisión”, dijo Montalvo este jueves 4 de junio.

Según Montalvo, su permanencia o no en el cargo se conocerá luego de los hallazgos de las investigaciones, que en la actualidad están en proceso.

Adelantó, sin dar más detalles para no entorpecer las pesquisas, que han destituido a funcionarios. “Estamos en un movimiento total”, afirmó.

Hasta ahora, han recapturado a 148 reos. Y la ministra reiteró que 3 murieron.

Montalvo también contó que le han hecho llegar notas que probablemente otros cuatro reos se entregarán en las próximas horas.

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, informó que hasta el momento se han recuperado 148 privados de libertad tras los hechos ocurridos en el centro penitenciario La Joya, mientras que aproximadamente 47 aún permanecen pendientes de ser ubicados y reingresados.… pic.twitter.com/ofwJSia8al — La Prensa Panamá (@prensacom) June 4, 2026

El pasado lunes 1 de junio se registró una fuga masiva en la cárcel La Joyita, en momentos en que se desarrollaba un traslado de privados de libertad. Se reportó la fuga de 195 detenidos, 3 fallecidos y 44 por recapturar.

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