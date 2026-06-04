Panamá, 04 de junio del 2026
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    Fuga de reos en La Joyita

    ‘Yo aquí voy a estar hasta que el presidente tome una decisión’, ministra Montalvo

    Henry Cárdenas P.
    ‘Yo aquí voy a estar hasta que el presidente tome una decisión’, ministra Montalvo
    Dinoska Montalvo, ministra de Gobierno. LP/José González Pinilla

    La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, informó que se mantendrá en el cargo pese a las fuertes críticas contra el gobierno por la fuga masiva de reos de la cárcel La Joyita.

    “Yo aquí voy a estar hasta que el presidente tome una decisión”, dijo Montalvo este jueves 4 de junio.

    Según Montalvo, su permanencia o no en el cargo se conocerá luego de los hallazgos de las investigaciones, que en la actualidad están en proceso.

    Adelantó, sin dar más detalles para no entorpecer las pesquisas, que han destituido a funcionarios. “Estamos en un movimiento total”, afirmó.

    Hasta ahora, han recapturado a 148 reos. Y la ministra reiteró que 3 murieron.

    Montalvo también contó que le han hecho llegar notas que probablemente otros cuatro reos se entregarán en las próximas horas.

    El pasado lunes 1 de junio se registró una fuga masiva en la cárcel La Joyita, en momentos en que se desarrollaba un traslado de privados de libertad. Se reportó la fuga de 195 detenidos, 3 fallecidos y 44 por recapturar.

    Información en desarrollo…

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

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