Yoameth Murillo confía en la clasificación del Plaza Amador

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Sus goles contra Tauro y Xelajú han sido claves en el buen momento del Plaza Amador en LPF y Copa Centroamericana

La goleada 5-2 sobre Xelajú no solo permitió al Plaza Amador sumar tres puntos en la Copa Centroamericana 2026. También sirvió para recuperar confianza después del golpe recibido en Managua y reforzar la convicción de un equipo que todavía tiene como objetivo avanzar en el torneo.

Everardo Rose, protagonista con dos goles, reconoció que el inicio del partido pudo hacer pensar lo peor. Xelajú se adelantó al minuto 29, pero Plaza reaccionó y terminó imponiéndose con autoridad.

“Cuando me hicieron ese gol pensé: justo se nos viene la noche, pero pudimos sacar el espíritu ganador y gracias a Dios se nos dio la victoria”, expresó Rose después del encuentro.

El atacante explicó que el grupo había asumido el partido como una obligación para mantener vivas sus aspiraciones en la competición.

“En el camerino dijimos que este partido era esencial, que si lo perdíamos ya prácticamente estábamos fuera de la competición, así que teníamos que subirle”, señaló.

Rose terminó siendo determinante en el ataque placino. Primero apareció con un cabezazo para el empate y posteriormente puso el 2-1 con un potente remate tras una asistencia de Richie Phillips.

La reacción también tuvo como protagonista a Daivis Murillo, autor del cuarto gol de Plaza Amador con un remate desde fuera del área. El mediocampista explicó que la insistencia fue clave para conseguir su anotación después de varias oportunidades.

“Insistir, insistir y nunca desistir. Ese será siempre mi pregón porque Dios siempre recompensa al que no se rinde”, afirmó Murillo.

El jugador también habló sobre su inicio de temporada, después de un arranque más lento en comparación con el cierre de la campaña anterior, y sobre su capacidad para llegar al área desde una posición de mediocampista.

“Siempre que piso área, siempre hay peligro de gol”, comentó, al explicar una de las indicaciones que recibe del cuerpo técnico.

Yoameth Murillo también dejó su sello en la goleada. El volante convirtió de zurda el tercer tanto al minuto 64, después de aprovechar un centro de Eric Davis. Para él, marcar en la Copa Centroamericana representa una recompensa después de un período en el que tuvo que esperar por oportunidades.

“Significa mucho. Poco a poco se me fueron dando las cosas gracias a Dios y hoy estoy aquí representando a este bonito club internacional”, manifestó.

En defensa, el regreso de Jafet Taivez a la titularidad también fue uno de los puntos destacados. El zaguero consideró que la derrota sufrida ante Diriangén en Managua sirvió como una llamada de atención para el equipo.

“Creo que el de Managua fue una cachetada para despertarnos y me ayudó bastante”, expresó Taivez.

El defensor explicó además que asumir un papel de mayor responsabilidad era algo que esperaba desde el inicio de la temporada.

“Ya sabía que venía a ser titular. Creo que es algo que me gusta, me gusta la fe, se construye y está hecho bien. Por eso se trabaja en el entreno”, dijo.

Ahora Plaza Amador tendrá como siguiente desafío la visita a Liga Deportiva Alajuelense, en el estadio Alejandro Morera Soto. El equipo panameño llegará con seis puntos y con la posibilidad de cerrar la fase de grupos buscando la clasificación.

El plantel mantiene además una motivación especial después de la eliminación sufrida hace un año ante Real España.

“Este torneo siempre lo hemos tomado serio, de la mejor manera. Esa eliminatoria nos jodió un poquito y el partido del comienzo del torneo también. Queremos clasificar y estamos con el objetivo claro de llegar a la final”, afirmó Yoameth Murillo.

Plaza Amador suma seis puntos después de tres partidos, con nueve goles anotados y ocho recibidos en la Copa Centroamericana 2026.