Yoel Bárcenas, nuevo fichaje del Iraklis FC de Grecia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El futbolista panameño Edgar Yoel Bárcenas ha sido presentado oficialmente como nuevo refuerzo del Iraklis FC de Grecia.

Tras la desaparición del Mazatlán FC en la Liga MX, el atacante de 32 años definió su futuro para iniciar un nuevo capítulo en el balompié del Viejo Continente.

El atacante formado en el Árabe Unido de Colón vivirá una nueva aventura en Europa después de su destacado paso por España —donde militó en clubes como Real Oviedo, Girona FC y CD Leganés— además de su experiencia previa en Croacia.

En esta oportunidad se une a un renovado Iraklis FC que competirá en la primera división griega tras lograr su ascenso bajo la dirección técnica del estratega italiano Walter Mazzarri.

Bárcenas llega al fútbol heleno con el compromiso de mantener ritmo competitivo ya que es el primer jugador de campo que ostenta la capitanía en la selección panameña.

El club griego celebró la incorporación a través de un comunicado oficial en sus redes sociales: “La PAE Iraklis anuncia el fichaje del internacional panameño Yoel Bárcenas. ¡Yoel, bienvenido a la familia del Iraklis! Te deseamos salud y muchos éxitos vistiendo los colores azul y blanco".