Yumaira Rusell y Aisha Williams le dan a Panamá sus primeros oros en los Juegos Suramericanos de la Juventud

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La lucha olímpica le dio a Panamá una jornada determinante este martes en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, con la conquista de sus dos primeras medallas de oro gracias a Yumaira Rusell y Aisha Williams, mientras que Mia Arrocha aportó una medalla de plata.

Con estas tres preseas, la delegación nacional llegó a cinco en total tras tres días de competencia, lo que le permitió escalar del séptimo al quinto lugar del medallero, solo por detrás de Venezuela (5 oros), Brasil (3), Argentina (3) y Colombia (3).

Yumaira Rusell fue una de las grandes protagonistas al dominar la categoría de los 65 kilogramos en estilo libre.

Yumaira Rusell consiguió una de las medallas de oro en el tercer día de los Juegos Suramericanos de la Juventud. Cortesía/COP

Inició su camino con victoria por toque de espaldas (4-0) ante la chilena Fernanda Riffo, una acción que se produce cuando la luchadora logra inmovilizar los hombros de su rival contra el tapiz. En semifinales, se impuso por puntos (8-5) a la brasileña Maria Luciano, en un combate más disputado. Ya en la final, Rusell se manejó mejor para vencer por puntos (9-2) a la ecuatoriana Allison Ojeda, asegurando así la medalla de oro.

Por su parte, Aisha Williams firmó una actuación dominante en los 73 kilogramos. Arrancó con una victoria por superioridad técnica (10-0) sobre la argentina Selena Cabral, resultado que se decreta cuando la diferencia de puntos es amplia y concluyente.

Luego, consiguió otro triunfo por toque de espaldas (2-0) ante la ecuatoriana Geovanna Sevillano. En semifinales, volvió a imponerse por toque de espaldas (6-0) frente a la peruana Chelse Carhuallanqui, avanzando a la final con un rendimiento sólido.

¡LA CAMPEONA DE LOS 73KG🔥!



Aisha Williams, medalla de oro🥇 en Lucha Libre (73kg), de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026. 🏆



¡Premio al trabajo duro, la perseverancia y el corazón de una verdadera guerrera💪🏻! #TEAMPANAMÁ 🇵🇦

Somos #UnPaísUnEquipo pic.twitter.com/6XXD9YBCl7 — Comité Olímpico de Panamá 🇵🇦 (@COlimpicoPanama) April 15, 2026

En el combate decisivo, Williams se midió a la venezolana Perla Peña. En un duelo más equilibrado, la panameña supo gestionar la ventaja y cerró con victoria por puntos (7-4), asegurando la segunda medalla de oro para Panamá.

La jornada también dejó una medalla de plata con Mia Arrocha, en la categoría de los 57 kilogramos. Arrocha cayó en la final por toque de espaldas (4-0) ante la colombiana Alejandra Serrano, quien ya la había superado previamente en la fase de grupo.