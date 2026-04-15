Panamá, 15 de abril del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Lucha

    Yumaira Rusell y Aisha Williams le dan a Panamá sus primeros oros en los Juegos Suramericanos de la Juventud

    Panamá conquista sus dos primeros oros en lucha y escala en el medallero

    Guillermo Pineda G.
    Yumaira Rusell y Aisha Williams le dan a Panamá sus primeros oros en los Juegos Suramericanos de la Juventud
    Aisha Williams celebra tras ganar el combate final. Cortesía/COP

    La lucha olímpica le dio a Panamá una jornada determinante este martes en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, con la conquista de sus dos primeras medallas de oro gracias a Yumaira Rusell y Aisha Williams, mientras que Mia Arrocha aportó una medalla de plata.

    Con estas tres preseas, la delegación nacional llegó a cinco en total tras tres días de competencia, lo que le permitió escalar del séptimo al quinto lugar del medallero, solo por detrás de Venezuela (5 oros), Brasil (3), Argentina (3) y Colombia (3).

    Yumaira Rusell fue una de las grandes protagonistas al dominar la categoría de los 65 kilogramos en estilo libre.

    Yumaira Rusell y Aisha Williams le dan a Panamá sus primeros oros en los Juegos Suramericanos de la Juventud
    Yumaira Rusell consiguió una de las medallas de oro en el tercer día de los Juegos Suramericanos de la Juventud. Cortesía/COP

    Inició su camino con victoria por toque de espaldas (4-0) ante la chilena Fernanda Riffo, una acción que se produce cuando la luchadora logra inmovilizar los hombros de su rival contra el tapiz. En semifinales, se impuso por puntos (8-5) a la brasileña Maria Luciano, en un combate más disputado. Ya en la final, Rusell se manejó mejor para vencer por puntos (9-2) a la ecuatoriana Allison Ojeda, asegurando así la medalla de oro.

    Por su parte, Aisha Williams firmó una actuación dominante en los 73 kilogramos. Arrancó con una victoria por superioridad técnica (10-0) sobre la argentina Selena Cabral, resultado que se decreta cuando la diferencia de puntos es amplia y concluyente.

    Luego, consiguió otro triunfo por toque de espaldas (2-0) ante la ecuatoriana Geovanna Sevillano. En semifinales, volvió a imponerse por toque de espaldas (6-0) frente a la peruana Chelse Carhuallanqui, avanzando a la final con un rendimiento sólido.

    En el combate decisivo, Williams se midió a la venezolana Perla Peña. En un duelo más equilibrado, la panameña supo gestionar la ventaja y cerró con victoria por puntos (7-4), asegurando la segunda medalla de oro para Panamá.

    La jornada también dejó una medalla de plata con Mia Arrocha, en la categoría de los 57 kilogramos. Arrocha cayó en la final por toque de espaldas (4-0) ante la colombiana Alejandra Serrano, quien ya la había superado previamente en la fase de grupo.

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes

    LAS MÁS LEÍDAS

    • MEF habilitará quioscos para registro del Cepanim y advierte sobre información falsa. Leer más
    • $17 millones en juego: 10 empresas van tras la renovación de tres zonas en el centro de Panamá. Leer más
    • Motorizados de PedidosYa paralizan labores en Panamá. Leer más
    • Canal de Panamá acumula más de 6,200 tránsitos de alto calado en el primer semestre. Leer más
    • $7 millones bajo la lupa: Mitradel cuestiona a Conusi y Conato por falta de informes sobre uso de fondos públicos. Leer más
    • Ifarhu comienza proceso de recepción de documentos para becas universitarias. Leer más
    • Metro de Panamá inicia las primeras pruebas del monorriel de la Línea 3. Leer más