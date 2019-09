En los zapatos del Tolo Gallego

La convocatoria de una selección nacional siempre lleva ingredientes extras que las hacen ver especiales y que dan para la polémica. El llamado que presentó el Tolo Gallego para el tercer partido de Panamá en la Liga de Naciones, el 15 de octubre contra México en el Azteca, no será la excepción.

En primer lugar me gusta que no hayan llamado a algunos jugadores que siempre han sido constantes en la selección jueguen bien, regular e inclusive mal. Poniéndome en los zapatos del Tolo, me imagino que fue como consecuencia del bajo nivel que presentaron sobre todo en el segundo partido contra Bermudas, porque en el primer juego no se hizo notorio, en parte, por el pésimo partido que hicieron en defensa los caribeños. Por más que el entrenador argentino se haya enojado en la última conferencia de prensa en el Rommel Fernández, él sabe que ese era un partido para no perder.

En la nueva convocatoria se incluye a varios jugadores que estarán por primera vez en su proceso, entre ellos algunos jóvenes que nunca han jugado en partidos oficiales con la selección mayor, pero que ahora se les presenta la oportunidad nada más que contra México en el Azteca.

Se podría decir que algunos de los jugadores que supuestamente castigó eran necesarios para jugar este tipo de partido, por la categoría del rival. Pero también es una realidad que el técnico quedó decepcionado del último papelón que se hizo en el Rommel. Una derrota que era lo que menos le pasó por su cabeza, por eso ahora quiere ver gente diferente. Me imagino que todavía sigue siendo asesorado, porque es un hecho que el técnico todavía está en su proceso de conocer.

Por eso pienso que era importante haber jugado un amistoso en esta fecha FIFA que se aproxima, para haber visto a algunos de estos jóvenes sin trayectoria en la selección nacional. Que tampoco creo que les vaya a dar la oportunidad de jugar contra México, porque en este tipo de partidos se necesita más experiencia que juventud.

En esa convocatoria hay un equipo base que será el que enfrente a los mexicanos, independientemente de los jugadores que disponga el entrenador Gerardo Martino. Por lo menos, Mejía, Fidel, Román, Machado, Davis, Godoy, Quintero, Bárcenas y Gaby, son algunos de ellos para el primer partido con México, al menos que el entrenador nos sorprenda.

Sin embargo, es un buen síntoma que haya pensado en jugadores jóvenes que militan en el exterior y en el plano local, por lo menos para tenerlos juntos por más tiempo, muy diferente a su última experiencia cuando debutó en Hamilton. Son pocos los momentos para compartir con los jugadores.

Hoy el Tolo Gallego está en un plan de conocer al futbolista panameño, porque la eliminatoria todavía no ha comenzado, a pesar de que en Panamá parezca que ya se está jugando. La novena posición en el ranking de Fifa limita mucho las esperanzas de poder llegar a estar en la próxima hexagonal, pero hay que jugar los dos partidos contra los aztecas y esperar que se suceda algo extraordinario como lo que hizo en menos de quince días Julio Dely Valdés, cuando la selección derrotó dos veces a México en Estados Unidos en la Copa Oro 2013.

En esta oportunidad la historia es diferente. Pero tampoco se puede estar tirando la toalla antes de haber comenzado a jugarse la eliminatoria para el Mundial de Catar 2022. Si no se puede conseguir el objetivo de estar entre los seis de la hexagonal, el fútbol sigue y habrá que hacerle frente a lo que se avecina.

Mientras tanto el Tolo Gallego tendrá que proseguir conociendo al jugador, no solo para enfrentar a México, sino para lo que sigue en el 2020.

Esperemos que los jóvenes den la talla en las primeras oportunidades en que los pongan a jugar. Poco a poco tiene que ir haciéndose el relevo generacional que hoy tanto lo necesita la selección.