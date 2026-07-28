Panamá, 28 de julio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 28 de julio del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Relevo

    Zinedine Zidane, designado como seleccionador francés hasta después del Mundial de 2030

    EFE
    Zinedine Zidane, designado como seleccionador francés hasta después del Mundial de 2030
    El exfutbolista francés Zinedine Zidane habla como nuevo seleccionador de la selección francesa. EFE

    Zinedine Zidane fue designado oficialmente este martes como nuevo seleccionador francés, como relevo de Didier Deschamps, que ganó como técnico la Copa del Mundo de 2018, con un contrato hasta después del Mundial de 2030.

    “Estoy listo para afrontar el desafío”, aseguró el seleccionador, que se dijo “feliz” de haber aceptado el único puesto que quería ocupar tras dejar el banquillo del Real Madrid.

    “He tenido ofertas estos cuatro o cinco años para tomar un club, las he rechazado todas por la seleción. Era lo único que quería hacer tras mi experiencia con el Madrid”, aseguró ‘Zizou’ en una rueda de prensa.

    El presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Philippe Diallo, compareció junto a Zidane en la sede del organismo en París e hizo oficial un secreto mal guardado.

    Zizou, de 54 años, regresa a la selección francesa 20 años después de su último partido, la final del Mundial de Alemania, la del famoso cabezazo al italiano Marco Materazzi que le valió la expulsión.

    Además, vuelve a un banquillo cinco años después del último de sus pasos por el del Real Madrid, el único equipo que ha dirigido en su carrera, marcado por las tres Ligas de Campeones que encadenó en su primera etapa, entre 2016 y 2018, antes de regresar para una segunda prestación entre 2019 y 2021.

    Pero, sobre todo, se sentará en un puesto que parece hecho para su persona, dado el aura que tiene en el país y en el fútbol francés.

    Su nombramiento al frente de la selección era cuestión de tiempo y se ha retrasado sólo por la larga estancia de Deschamps en el puesto, catorce años en los que su excompañero en el equipo que ganó el Mundial de 1998 se hizo fuerte en el puesto, llevando a ‘Les Bleus’ a dos finales mundialistas consecutivas: la del título de Rusia y la de Catar 2022, en la que su equipo cayó ante Argentina.

    Zidane rindió homenaje a su antecesor y aseguró que su objetivo será mantener la línea victoriosa iniciada por este.

    Sobre su estilo de juego aseguró que estará inspirado por su paso por España.

    EFE

    Agencia de noticias

    Última Hora

    • 15:37 Changan Panamá presentó los nuevos SUV CS55 Plus y CS75 Plus 2027 en Costa del Este Leer más
    • 15:33 Carín León lidera las nominaciones a Premios Juventud 2026 con nueve candidaturas  Leer más
    • 15:30 Quién es el ‘Diablo’, el criminal ‘más buscado’ de Costa Rica capturado tras una compleja operación policial Leer más
    • 15:25 Fallece Anthony Bart-Appiah, esposo de la exdiputada Kayra Harding Leer más
    • 15:15 El FSLN se quita la máscara: de la farsa electoral al partido único Leer más
    • 15:09 Roberto Mancini, confirmado nuevo seleccionador italiano tras la crisis del 'caso Pirlo' Leer más
    • 15:08 Marc Cucurella cumple su promesa y se tatúa a De la Fuente tras ganar el Mundial Leer más
    • 14:57 Los incendios en España evolucionan ‘favorablemente’ pero preocupa la nueva ola de calor Leer más
    • 14:23 Zinedine Zidane, designado como seleccionador francés hasta después del Mundial de 2030 Leer más
    • 13:18 Varias personas quedan atrapadas en un centro comercial tras un terremoto de magnitud 7.1 en Japón Leer más