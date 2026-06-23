El director de Croacia elogia a Panamá y anticipa un duelo exigente

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El técnico de Croacia destacó el nivel de La Roja y advirtió un partido difícil ante Croacia en el Mundial 2026, donde ambas selecciones llegan obligadas a sumar puntos.

El seleccionador de Croacia, Zlatko Dalic, reconoció las cualidades de la selección de Panamá y anticipó un partido exigente este martes en el Toronto Stadium, donde ambas selecciones se enfrentarán a partir de las 6:00 p.m., en un duelo clave del grupo L de la Copa Mundial 2026.

Dalic aseguró que el conjunto panameño llega en buen nivel pese a su derrota en el debut ante Ghana, y advirtió que su equipo deberá estar preparado para un encuentro de alta exigencia.

“Croacia es un desafío para cualquier equipo, incluido Panamá. Panamá jugó bastante bien contra Ghana y tuvo mejor posesión del balón, jugaron muy bien y no merecían perder”, dijo Dalic en conferencia de prensa previa al partido.

“Somos muy conscientes de las cualidades de sus jugadores y, sin duda, estarán en un buen nivel para mañana. Y enfrentarse a Croacia para ellos también es un desafío. Esperamos un partido difícil, pero con mucha motivación”.

El técnico croata también se refirió al liderazgo y legado de Luka Modric, a quien describió como una pieza fundamental dentro de su equipo y un referente para las nuevas generaciones.

“Luka Modric es un jugador del combinado croata que ha escrito páginas de nuestra historia y, sin duda, es un jugador con mucha ambición, mucha voluntad, juega para la selección croata y ha sido una gran fuente de motivación para todos. Sin duda es un fenómeno y es mi mano derecha en el terreno del juego”, mencionó el técnico.

“En los últimos 10 años hemos vivido muchas cosas juntas y Luka Modric ha conseguido el Balón de Oro y creo que, sin duda, es una persona que es un ejemplo para todos”, añadió.

Tanto Croacia como La Roja llegan con la obligación de sumar unidades, luego de caer en su primeros partidos en esta cita mundialista. Los istmeños cayeron 1-0 ante Ghana, mientras que los croatas sucumbieron 4-2 ante Inglaterra.

Por su parte, Mateo Kovacic subrayó la importancia de enfocarse en el presente y no depender de logros pasados, destacando que el equipo debe mostrar su mejor versión ante Panamá.

“Nos hemos ganado ese respeto por la manera en que jugamos y mañana es un nuevo partido. No podemos vivir de la gloria de tiempos pasados. Tenemos un nuevo contrincante en el partido de mañana y tenemos que ofrecer nuestra mejor versión porque ellos también lo van a hacer”, concluyó.