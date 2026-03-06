Panamá, 06 de marzo del 2026

    Tenis

    Zverev avanza firme a tercera ronda en Indian Wells

    Alexander Zverev venció con autoridad a Matteo Berrettini y avanzó a tercera ronda de Indian Wells, en un partido sólido en el que no concedió bolas de rotura.

    EFE
    Alex Zverev venció a Matteo Berrettini.y avanzó a tercera ronda del BNP Paribas Open. EFE/ David Guzmán

    El alemán Alexander Zverev accedió este viernes a tercera ronda del Masters 1.000 de Indian Wells (Estados Unidos) tras vencer al italiano Matteo Berrettini por 6-3 y 6-4 en un partido en el que no concedió bolas de rotura.

    Zverev, 4 del ranking ATP, necesitó de 1 hora y 12 minutos para acabar con Berretini, número 66 del mundo, en el estadio central de Indian Wells.

    El alemán, de 28 años, puso fin a una racha de dos derrotas consecutivas contra el italiano, la última de ellas en el pasado Master 1.000 de Montecarlo y la anterior en Wimbledon 2023.

    Pero Zverev no le dio opciones sobre la pista dura del desierto californiano, e impidió que Berrettini dispusiera de bolas de rotura en el encuentro.

    Al número 4 del mundo le bastó con romper en dos ocasiones a su rival, una en cada set, para clasificar a tercera ronda.

    En esa instancia se enfrentará al ganador del partido entre el estadounidense Brandon Nakashima (n. 30) y el argentino Camilo Ugo Carabelli (n. 67).

    Zverev quedó encuadrado en el sorteo en el mismo lado que el italiano Jannik Sinner, número 2 del mundo, con quien se cruzaría en una hipotética semifinal.

    EFE

    Agencia de noticias

