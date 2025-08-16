Panamá, 16 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    TENIS

    Zverev barre a Shelton y será el rival de Alcaraz en las semifinales de Cincinnati

    EFE
    Zverev barre a Shelton y será el rival de Alcaraz en las semifinales de Cincinnati
    Alexander Zverev venció a Ben Shelton y avanzó a semifinales en Cincinnati. EFE/EPA/MARK LYONS

    El alemán Alexander Zverev derrotó este viernes al estadounidense Ben Shelton y se clasificó para las semifinales del Masters 1.000 de Cincinnati (Estados Unidos), donde lo espera el español Carlos Alcaraz.

    +info

    Alcaraz doblega a Rublev en tres sets y pasa a semifinales de Cincinnati

    Zverev, número 3 del mundo, se deshizo de Shelton con un doble 6-2 en una hora y 17 minutos de partido. El alemán, que conquistó el torneo en 2021, suma la cuarta semifinal consecutiva en sus últimas participaciones en Cincinnati (en 2022 no compitió por lesión).

    Shelton, 6 del mundo, llegó a Cincinnati sin apenas descanso tras conquistar el Masters 1.000 de Canadá.

    Este sábado en semifinales, Zverev se medirá a Alcaraz (número 2), que este viernes sufrió para superar al ruso Andrey Rublev (número 11) por 6-3, 4-6 y 7-5.

    Alcaraz y Zverev son los dos tenistas que más triunfos suman este 2025 en el circuito ATP con 52 y 43, respectivamente.

    En el historial entre ambos, Zverev domina con seis victorias frente a las cinco de Alcaraz en los once duelos que han disputado.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • ATTT aprueba uso de licencia de conducir digital en Panamá: estará en tu celular y trae estas ventajas. Leer más
    • Presidente Mulino a raíz de caso Nestlé: ‘Si no compran leche nacional, no importan’. Leer más
    • Mulino alerta sobre ‘queso falso’ en el mercado panameño y exige identificarlos. Leer más
    • Por qué Nicaragua declaró propiedad estatal todo el territorio a menos de 15 km de sus fronteras. Leer más
    • Idaan suspenderá planta de Chilibre por trabajos en toma de agua cruda este 16 y 17 de agosto. Leer más
    • Estos son los privilegios de jueces y magistrados más allá del salario. Leer más
    • Aclaración: estos son los ocho magistrados que firmaron el acuerdo que da vida a las jubilaciones especiales. Leer más