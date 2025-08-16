Zverev barre a Shelton y será el rival de Alcaraz en las semifinales de Cincinnati

El alemán Alexander Zverev derrotó este viernes al estadounidense Ben Shelton y se clasificó para las semifinales del Masters 1.000 de Cincinnati (Estados Unidos), donde lo espera el español Carlos Alcaraz.
Zverev, número 3 del mundo, se deshizo de Shelton con un doble 6-2 en una hora y 17 minutos de partido. El alemán, que conquistó el torneo en 2021, suma la cuarta semifinal consecutiva en sus últimas participaciones en Cincinnati (en 2022 no compitió por lesión).
Shelton, 6 del mundo, llegó a Cincinnati sin apenas descanso tras conquistar el Masters 1.000 de Canadá.
Este sábado en semifinales, Zverev se medirá a Alcaraz (número 2), que este viernes sufrió para superar al ruso Andrey Rublev (número 11) por 6-3, 4-6 y 7-5.
Alcaraz y Zverev son los dos tenistas que más triunfos suman este 2025 en el circuito ATP con 52 y 43, respectivamente.
En el historial entre ambos, Zverev domina con seis victorias frente a las cinco de Alcaraz en los once duelos que han disputado.