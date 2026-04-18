Panamá, 18 de abril del 2026

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    Tenis

    Zverev cae eliminado ante Cobolli en semifinales de Múnich

    El alemán Alexander Zverev cayó en semifinales de Múnich ante el italiano Flavio Cobolli.

    EFE
    Zverev cae eliminado ante Cobolli en semifinales de Múnich
    Alexander Zverev cayó por 6-3 y 6-3 ante Flavio Cobolli en semifinales de Múnich. EFE/EPA/ANNA SZILAGYI

    El alemán Alexander Zverev, primer cabeza de serie del torneo de Múnich, cayó eliminado este sábado ante el italiano Flavio Cobolli por 6-3 y 6-3 tras una hora y diez de un partido en el que fue netamente superado.

    Cobolli, cuarto cabeza de serie y decimosexto del ránking ATP, se enfrentará en la final al estadounidense Ben Shelton, segundo cabeza de serie.

    El joven de 23 años impuso su juego desde el inicio de partido y tras romper el servicio en el cuarto juego se disparó hacia la victoria en el primer parcial sin que Zverev consiguiera acercarse de lejos a una versión competitiva.

    Sólido y muy inspirado, con puntos brillantes, Cobolli mantuvo su dominio en el segundo parcial, en el que Zverev tampoco se encontró y fue presa fácil de su rival, que tras una malísima racha los últimos meses volverá a disputar una final, con el valor añadido de lograrlo tras ganar por primera vez a un ‘top 5’.

    EFE

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