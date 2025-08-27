Zverev elimina al chileno Tabilo en primera ronda

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El alemán Alexander Zverev, número 3 del mundo, eliminó este martes en primera ronda del Abierto de Estados Unidos al chileno Alejandro Tabilo.

Zverev se deshizo de Tabilo (número 122) por 6-2, 7-6(4) y 6-4 en 2 horas y 8 minutos de partido.

El alemán, finalista en 2020, disputó un primer set muy sólido que se apuntó por 6-2 tras quebrar dos saques al chileno.

Los dos defendieron su saque en el segundo set, que llegó al ‘tie-break’, ganado por Zverev por 7-4.

En el tercero, Zverev y Tabilo volvieron a hacerse fuertes en su saque hasta el 5-4. El alemán dio un paso al frente, logró el primer ‘break’ desde el primer set y se llevó el partido.

El alemán superó esta noche los 200 km/h de media con su primer servicio.

After Midnight 🌙@AlexZverev takes care of business, defeating Tabilo 6-2 7-6 6-4 to get underway in Flushing Meadows!#USOpen pic.twitter.com/PvSXTfI044 — Tennis TV (@TennisTV) August 27, 2025

Con la caída de Tabilo, el Abierto de Estados Unidos se queda sin representantes chilenos, después de que Nicolás Jarry también se despidiera en la primera ronda.

El Abierto de Estados Unidos, último Grand Slam del año, arrancó este pasado domingo y se jugará hasta el 6 (final femenina) y 7 (masculina) de septiembre en el Billie Jean King National Tennis Center de Nueva York.