Zverev sufre para remontar a Garín y avanza en Montecarlo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Zverev remontó a Garín en Montecarlo y avanzó a octavos tras un intenso duelo, mostrando carácter para revertir un partido adverso.

El alemán Alexander Zverev, tercer cabeza de serie, se clasificó para los octavos de final del Masters 1.000 de Montecarlo tras remontar el encuentro que le enfrentó al chileno Cristian Garín, a quien superó por 4-6, 6-4 y 7-5.

En la primera manga, Zverev fue víctima del servicio de su rival, que logró ganar 20 de los 22 puntos disputados con su primer saque, cifra que contrastó con el 30% de los que se adjudicó con el segundo.

El chileno, que no dio opción de rotura, desperdició dos en el segundo juego para acabar llevándose el set en el décimo, sacando provecho de su primera pelota de set.

En la segunda manga, el germano tomó pronto la delantera, al quebrar en el tercer juego. Garín equilibró en el sexto, haciendo buena su única opción de ‘break’, pero a ese logro le siguió una contrarrotura que acabó dándole al alemán la ventaja que luego hizo valer para igualar la contienda.

Todo quedó a merced de un intenso tercer set que el sudamericano comenzó muy entonado, con dos quiebres de salida para ponerse 4-0. Sin embargo el empuje de Zverev, que ganó al resto el quinto, el noveno y el undécimo juegos, este último en blanco, le impidieron dar la sorpresa a pesar de que tuvo opciones hasta el desenlace, en un juego definitivo en el que se vieron tres posibilidades de ‘break’ y tres puntos de partido.

Superado con éxito y sufrimiento su debut en la tierra de Montecarlo, el alemán se cruzará ahora con el belga Zizou Bergs, quien derrotó al ruso Andrey Rublev, decimotercer favorito, por 6-4 y 6-1, salvando siete de las ocho bolas de rotura que tuvo en contra durante la cita.