Panamá, 30 de abril del 2026

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    TENIS

    Zverev vence a Cobolli y jugará su cuarta semifinal en Madrid

    El alemán vengó su derrota en Múnich, superando al italiano por un parcial de 6-1 y 6-4 y jugará en semifinales contra el belga Alexander Blockx.

    EFE
    Zverev vence a Cobolli y jugará su cuarta semifinal en Madrid
    El tenista alemán Alexander Zverev celebra su victoria ante el italiano Flavio Cobolli tras su partido de cuartos de final del Abierto de Madrid, disputado este jueves en la Caja Mágica. EFE/Sergio Pérez

    El alemán Alexander Zverev cumplió con su condición de segundo favorito y tras imponerse por 6-1 y 6-4 al italiano Flavio Cobolli se situó en la cuarta semifinal de su carrera en el Masters 1000 de Madrid que el sábado disputará ante el belga Alexander Blockx.

    El germano, tercer jugador del mundo y dos veces campeón en Madrid, en el 2018 y 2021 y otra más finalista, en el 2022, ha logrado situarse en su séptimo torneo Masters 1000 de los últimos ocho, entre ellos los cuatro de este 2026.

    Fue la revancha de Zverev que semanas atrás cayó contra el transalpino en el torneo de Múnich en el que Cobolli fue finalista. Una victoria contundente, encarrilada con un 5-0 en el primer set y una rotura en el noveno juego del segundo que selló la victoria después de una hora y media.

    Zverev, de 29 años, supera a Phillip Kohlschreiber como el alemán con más victorias en tierra batida (179) en la Era Abierta.

    “No ha sido ninguna revancha con Flavio. Tengo una grandísima relación con él y es uno de mis favoritos en el circuito. Jugué un gran primer set y el estuvo peor”, dijo el alemán.

    El germano frustró al duodécimo jugador del mundo, el italiano que en cuartos eliminó al ruso Daniil Medvedev y que aspiraba a igualar la mayor victoria de su carrera. Solo ha ganado uno de nueve partidos ante top 5. Fue precisamente a Zverev a primeros de mes, en Múnich.

    Alexander Zverev selló su vigésima séptima semifinal de un Masters 1000 y buscará la cuarta final en la Caja Mágica ante el belga Alexander Blockx que ganó al vigente campeón, el noruego Casper Ruud por un doble 6-4.

    EFE

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