Una docena de seres inteligentes

LIBROS

René Lüchinger

Debe ser algo personal, pero cuando en estos tiempos me hablan de economía y economistas me deprimo y me enojo más de lo usual.

Por un lado, me embarga la tristeza porque asocio esta disciplina con desempleo, empresas en bancarrota y demás dolores de cabeza.

A la par se me transforma el buen ánimo cuando al escuchar de economía pienso en la pésima repartición de las riquezas que existe en el mundo y en particular en Panamá, donde a los gobiernos de turno les encanta hablar de crecimiento y olvidan que ese dinero, que supuestamente fluye en abundancia por el istmo, llega a unos pocos y esos pocos generalmente son los mismos.

El investigador René Lüchinger sabe del desprestigio que tienen ciertos economistas y por eso le recuerda a lectores prejuiciosos como yo que hay unos cuantos que lograron más de una hazaña para beneficio de la humanidad.

Esto lo deja claro en el didáctico ensayo “Los 12 economistas más importantes de la historia” (Editorial Norma).

En esta obra, Lüchinger le pide a 12 estudiosos de la economía que hable cada quien de genios que colaboraron, para bien, con el desarrollo económico global.

Así podrá aprender sobre las contribuciones y el legado de figuras como Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx, León Waleas, John Maynard Keynes, Friedrich August Von Hayek, Peter F. Drucker, Milton Friedman, John Forbes Nash, Amartya Sen, Hernando De Soto y Joseph Stiglitz.