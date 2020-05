La economía de Panamá en el siglo XX (I)

Cien años de evolución económica en Panamá comprenden transformaciones dramáticas en todos los aspectos de la actividad nacional.

Desintegrado en 1903, sin carreteras, escuelas, centros de salud, electricidad, el 85% analfabeta, etc., el país hoy está integrado en un alto porcentaje con infraestructura humana y física que lo unen para desarrollarse mejor y con 92% de alfabetización.

En 1903 había unos 300 mil istmeños, menos habitantes que en el San Miguelito de hoy. En la ciudad vivían no más de 20 mil personas. El producto interno bruto (PIB) era de unos 25 millones de dólares de entonces, y el producto per cápita era de unos $591 de hoy, lo que en la actualidad se considera pobreza absoluta. En 2006 Panamá tenía 3.2 millones de habitantes, un PIB de $15 mil 141 millones y un per cápita de $4,732. La población se ha multiplicado 10 veces, la producción 62 veces y el producto per cápita casi ocho veces.

Pero la evolución económica nacional debe ser vista a través de diferentes dimensiones cualitativas y cuantitativas para percibir mejor toda la riqueza de su evolución.

Al momento de la independencia, Europa, Norte América y Japón eran las regiones avanzadas por la aplicación de ciencia y tecnología en su revolución industrial.

La economía nacional se caracterizaba por la historia de tránsito, transporte y comercio internacionales, por agricultura tropical de escasa tecnología y por su ambiente insalubre. Existían en efecto tres Panamá: la de tránsito internacional de Panamá y Colón, el interior agrario de la costa del Pacífico hasta Chiriquí y el Panamá frontera del Caribe y Darién. Aún perduran, pero mejor integradas que entonces.

La economía de tránsito estaba en recesión por el fracaso del canal francés. La economía agraria era de autosuficiencia. El escaso comercio entre la región de tránsito y el interior era en transporte marítimo de cabotaje.

Con un PIB de unos $25 millones, Panamá recibe el impacto de una inversión anual de $34 millones por 10 años en la construcción del Canal, dando pie a su primer gran auge económico. En 1911, la población era de 337 mil habitantes, la ciudad de 38 mil, la Zona del Canal 90 mil y la construcción del Canal generaba 60 mil empleos. Terminado el Canal, entre 1914 y 1925, el crecimiento disminuye y cesa con la crisis mundial de 1929-31.

Paralelamente, Panamá construye su base institucional. Se adopta un sistema monetario dolarizado, se crea el Banco Nacional de Panamá, se reglamenta el comercio entre Panamá y la Zona del Canal y se expande la educación y la salud.

En las administraciones Porras desde 1912, se crean el Registro Civil y el Público, se hacen los códigos nacionales, la Comisión de Tierras para mensuras y titulación, reformas fiscales y el Archivo Nacional. Se construyen la carretera central y el ferrocarril de Chiriquí, se moderniza Correos y Telégrafos, se construyen escuelas y acueductos, se hacen los rellenos de la Exposición y el Hospital Santo Tomás.

El Informe Roberts (1929), comisionado por el presidente Florencio H. Arosemena, anota que en educación, hospitales, sanidad y en caminos, Panamá estaba a la avanzada de países con igual riqueza y población.

Las inmigraciones fortalecieron el recurso humano nacional. Apunta Roberts: “Las actividades y esperanzas de los panameños han estado siempre vinculadas con el tránsito de viajeros y mercancías por el istmo más bien que con el desarrollo interno”. El Canal y sus derivados se convirtieron en el eje de la economía nacional.

Para 1928 avanzaba la actividad del Canal con 6 mil 456 tránsitos, mil 123 escalas de barcos en los puertos, reparaciones de mil 093 naves, ventas a buques de $1.4 millón y 750 mil visitantes. Pero Panamá no podía aprovechar todas las oportunidades por limitaciones unilaterales de EU en las transacciones económicas con la Zona del Canal.

El Informe Roberts recomendó la creación de la Contraloría General, hacer del presupuesto una ley, el desarrollo de puertos, la carretera Transístmica, el desarrollo de zonas libres de comercio, los cultivos de piña y otros frutales; pero, aparte del presupuesto ley y la Contraloría, las demás fueron ignoradas o pospuestas.

EDITOR: Ricardo López Arias.

TEXTO: Nicolás Ardito Barletta.

Fotografía: Colección RLA/AVSU

