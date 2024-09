$13,518 el kilo de café geisha panameño, el nuevo récord logrado en Corea del Sur

Escuchar audio noticia

El café panameño de lujo de la variedad geisha impuso este jueves un nuevo récord mundial en una subasta privada, al vender los productores Lamastus Family Estate uno de sus lotes por 13,518 dólares el kilogramo, que adquirió una compañía de Corea del Sur.

“Este lote es pequeño, pero sumamente delicioso. Un café que tiene un perfil de taza que no la he encontrado en ninguna otra parte del mundo. Un café que se cosechó maduro, con proceso Honey, se secó en un cuarto oscuro y obtuvimos un resultado, en esa taza, sumamente excelente”, dijo a EFE Wilford Lamastus, propietario de Lamastus Family Estate, mismo productor que impuso el precio más alto en la reciente subasta electrónica pública del ‘Best of Panama (BOP)’.

Lamastus explicó que el lote Aguacatillo Elida Geisha Honey de 3 kilogramos, adquirido por la coreana Black Road Coffee, se cultivó a una altitud de 2,060 metros en la localidad de Boquete, en la provincia panameña de Chiriquí, a 500 kilómetros de capital de Panamá.

De este mismo lugar salió en 2022 un lote que logró alcanzar, en la subasta electrónica en ese momento, los 13,286 dólares por kilogramo.

“Una de las fortalezas importantes de esta subasta fue diseñar un tema, y este año es el caleidoscopio que muestra el café en diferentes figuras, formas y colores; ofrece esa variedad de sabores y de características únicas de cada lote y su proceso”, apuntó Lamastus.

La subasta electrónica, que tardó 7 horas y 10 minutos, ofertó 25 lotes de café geisha que entraron a la subasta en un calidoscopio de sabores en las categorías primario, abstracto y simétrico.

“El primario son los cafés tradicionales lavados que lo buscan mucho, son los cafés que lo único que uno está probando son los sabores intrínsecos de la variedad geisha y del terroir. Hicimos otros procesos. Lo fermentamos en tanques sin ningún tipo de control, que corresponden a los abstractos y los simétricos, que fueron procesos muy bien controlados en su fermentación”, agregó Lamastus.

Los exitosos resultados de las tres subastas electrónicas de Panamá reafirma la marca país, señaló a EFE por su parte el presidente de la Asociación de Cafés Especiales de Panamá, Hunter Tedman, tras indicar que la preferencia no solo es para los cafés del ‘Best of Panama’, sino estos altísimos precios se repiten a pocos días de celebrar una subasta de otra.

“Eso nos alegra a todos, porque sigue reforzando la posición de Panamá en el mundo y la marca Panamá-Geisha, eso nos deja muy bien a todos”, precisó Tedman.

Lamastus Family logró en la reciente subasta electrónica del BOP 2024, imponer un récord mundial al vender el lote Elida Geisha Natural Torre a 10,013 dólares el kilogramo, precio que fue superado en esta subasta electrónica privada.

Participaron en la puja compradores de China, Estados Unidos, Australia, Japón, Canadá, Dubai, Arabia Saudí, Catar, Tailandia, Indonesia, Malasia, Corea del Sur y Taiwán.