13.7 millones de pasajeros movilizó el Aeropuerto de Tocumen en 8 meses; estos fueron los destinos más frecuentados

El tráfico de pasajeros a través del Aeropuerto Internacional de Tocumen creció 8% entre enero y agosto de este año, con un acumulado de más de 13.7 millones de pasajeros, lo que equivale a más de un millón de pasajeros adicionales en comparación con el mismo período de 2024.

Las cifras de movilización de pasajeros releva que solo en el mes de agosto viajaron por la terminal aérea panameña 1.85 millones de personas, con un promedio diario de 59 mil 724 movimientos, destacando los jueves, viernes, domingo y lunes como los días con el mayor flujo.

Cifras de Tocumen destacan que de ese total mensual de pasajeros, el 74% correspondió a viajeros en tránsito o transferencia, lo que supone 1.36 millones de viajeros.

En cuanto al ingreso de visitantes a Panamá, el reporte de Tocumen detalla que entre enero y agosto desembarcaron más de 1.88 millones de pasajeros, cifra que refleja un aumento del 4% frente al mismo periodo del año anterior, es decir, 71 mil 854 viajeros adicionales.

Por su parte, los pasajeros embarcados hacia destinos internacionales sumaron 1.92 millones, un nivel prácticamente estable frente a 2024 (-529).

Los destinos con mayor afluencia de pasajeros entre enero y agosto fueron:

Bogotá con 698 mil 487 pasajeros

San José con 618 mil 552

Miami con 602 mil 118 viajeros

Medellín con 578 mil 026

Punta Cana con un total de 529 mil 115

El reporte de Tocumen indica que en los ocho meses registrados, se realizaron 109 mil 260 operaciones aéreas, lo que representó un alza del 8% (7 mil 864 vuelos más).

Solo en agosto se contabilizaron 14 mil 279 operaciones, un 10% más que en el mismo mes de 2024, con un promedio diario de 413 vuelos.

El desglose mensual evidencia que el 90% corresponde a vuelos comerciales, el 7% a carga, el 2% a aviación general y el 1% a vuelos especiales como chárter, militares o técnicos.