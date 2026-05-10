15 de mayo, último día para depositar sobres de la Lotería Fiscal Regional

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

A menos de una semana del cierre, los contribuyentes tienen hasta el 15 de mayo para depositar sus sobres y participar en la Lotería Fiscal Regional, que otorgará premios de hasta B/.10,000 en cada una de las cuatro regiones del país.

La modalidad introduce un nuevo esquema que divide el país en cuatro regiones, agrupando las 10 provincias, donde los sorteos se realizarán en cuatro fechas distintas durante el mes de mayo de 2026:

Región 1 (Panamá): 19 de mayo

Región 2 (Panamá Oeste, Colón y Darién): 21 de mayo

Región 3 (Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas): 26 de mayo

Región 4 (Herrera, Los Santos y Coclé): 28 de mayo

Bajo este formato, cada región otorgará 25 premios, distribuidos en cinco premios de B/.10,000; diez de B/.5,000 y diez de B/.1,000, lo que representa un total de B/.110,000 por región.

Para participar, cada sobre deberá contener un mínimo de cinco facturas fiscales o documentos equivalentes, todos a nombre de la persona que participa. Además, se establece que un participante no podrá resultar ganador más de una vez en un mismo sorteo.

Los sobres deberán ser tamaño carta o más pequeños, de color blanco —incluyendo los utilizados para correo aéreo— o manila. No se permitirán sobres de otros colores ni de tamaños superiores.

En la parte exterior, únicamente se podrá incluir la información personal del participante:

Nombre completo

Número de cédula de identidad personal

Número de teléfono de contacto

Correo electrónico

Dirección residencial

Asimismo, queda prohibida la utilización de cualquier elemento llamativo como estampillas, dibujos, imágenes, pegatinas, stickers, calcomanías o decoraciones de cualquier tipo. Advirtieron que aquellos sobres que no cumplan con estas disposiciones serán anulados automáticamente.