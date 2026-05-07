1,500 buques y 20 mil tripulantes en riesgo en el Golfo Pérsico

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El secretario general de la OMI, Arsenio Domínguez, advirtió en Panamá sobre el impacto de las tensiones geopolíticas en la industria marítima y reveló que miles de tripulantes permanecen atrapados en el Golfo Pérsico.

Las presiones geopolíticas mundiales están afectando al sector marítimo internacional.

Arsenio Domínguez dio a conocer que actualmente hay más de 1,500 buques y 20,000 tripulantes atrapados en el Golfo Pérsico debido al bloqueo en el Estrecho de Ormuz.

Durante su intervención en la Convención Marítima de las Américas 2026, en Ciudad de Panamá, Domínguez señaló que muchos de esos trabajadores “son personas inocentes que realizan su trabajo de forma diaria para el beneficio del resto de los países del mundo”, pero terminan afectados por conflictos ajenos al sector.

Mapa de la región del Estrecho de Ormuz que muestra Irán, los Emiratos Árabes Unidos y Omán. BBC

El secretario general de la Organización Marítima Internacional recordó además que el transporte marítimo moviliza más del 80% de los productos que se utilizan diariamente en el mundo, por lo que pidió que la industria no sea tomada en cuenta únicamente en momentos de crisis.

“Vamos a aprender de todos estos retos, vamos a mejorar la forma en la que regulamos, vamos a ser pragmáticos”, afirmó, al tiempo que reiteró la necesidad de mantener objetivos vinculados con la seguridad, la sostenibilidad y la protección del medio ambiente.

Embarcación en el estrecho de Ormuz. Archivo Europa Press

Domínguez también destacó el papel estratégico de Panamá dentro del comercio marítimo internacional y aseguró que las tensiones en Medio Oriente han provocado un incremento en el tránsito de buques por el Canal de Panamá.

Asimismo, mencionó que el cambio climático representa uno de los principales desafíos para la ruta interoceánica y valoró las acciones que impulsa el país para prepararse frente a esos retos.

Finalmente, hizo un llamado a fortalecer la digitalización del sector, aumentar la participación de las mujeres en la industria marítima y atraer nuevo talento a una actividad que calificó como “indispensable para el mundo”.