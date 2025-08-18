183 estudiantes retoman el programa de Marino Ordinario del Inadeh

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) anunció la reapertura del programa de Marino Ordinario, el pasado 14 de julio, luego de permanecer suspendido por un año y medio debido a la falta de certificación de la Autoridad Marítima de Panamá.

Actualmente, 183 participantes forman parte del programa, distribuidos en siete grupos que reciben formación en los centros de Tocumen, El Chorrillo y Colón.

El plan académico, con una duración de 525 horas, combina clases teóricas y prácticas en áreas como mantenimiento de buques, maniobras, seguridad marítima, desarrollo humano y práctica laboral.

La institución adelantó que en febrero de 2026 volverá a abrir nuevas inscripciones para quienes deseen ingresar al programa.

“Reabrir este programa era una prioridad. Muchas personas esperan esta oportunidad para prepararse y trabajar en el sector marítimo”, destacó Yajaira Pitti, directora general del Inadeh.