    Formación marítima

    183 estudiantes retoman el programa de Marino Ordinario del Inadeh

    Getzalette Reyes
    El Inadeh reactivó el programa de marino ordinario. Foto/Cortesía

    El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) anunció la reapertura del programa de Marino Ordinario, el pasado 14 de julio, luego de permanecer suspendido por un año y medio debido a la falta de certificación de la Autoridad Marítima de Panamá.

    ¿Quieres trabajar en el sector marítimo? Inadeh relanza formación de marinos ordinarios

    Actualmente, 183 participantes forman parte del programa, distribuidos en siete grupos que reciben formación en los centros de Tocumen, El Chorrillo y Colón.

    El plan académico, con una duración de 525 horas, combina clases teóricas y prácticas en áreas como mantenimiento de buques, maniobras, seguridad marítima, desarrollo humano y práctica laboral.

    La institución adelantó que en febrero de 2026 volverá a abrir nuevas inscripciones para quienes deseen ingresar al programa.

    “Reabrir este programa era una prioridad. Muchas personas esperan esta oportunidad para prepararse y trabajar en el sector marítimo”, destacó Yajaira Pitti, directora general del Inadeh.

