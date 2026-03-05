227 mil desempleados y 784 mil trabajadores en la informalidad; la realidad laboral de Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Encuesta de Mercado Laboral revela que la tasa de desocupación escaló a 10.4% y detalla que el desempleo afecta más a mujeres, con 127 mil 488 personas desocupadas, que a hombres, con 99 mil 814 desempleados.

El temor al incremento de dos dígitos del desempleo en Panamá quedó plasmado en la Encuesta del Mercado Laboral, que confirmó que a septiembre de 2025 la tasa de desocupación escaló al 10.4%, la más alta desde 2021 cuando se ubicó en 11.3%, y desde 2020, en los períodos de la pandemia de la covid-19, cuando alcanzó 18.5%.

El informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de la Contraloría General de la República detalla que la población desocupada en Panamá alcanzó las 227,302 personas, un incremento de 17,922 respecto a octubre de 2024 (209,380), elevando la tasa de desempleo nacional al 10.4%, con un mayor impacto en mujeres (127,488) que en hombres (99,814).

El reporte detalla que con más personas sin empleo en el país, la tasa de desempleo nacional aumentó de 9.7% en 2024 a 10.4% en 2025, reflejando una variación de 0.7 puntos porcentuales en el mercado laboral.

“Esta alza fue más severa para las mujeres, cuya tasa pasó de 12.4% a 13.2%, mientras los hombres experimentaron un incremento de 7.7% a 8.1%”, precisa el boletín de la Encuesta del Mercado Laboral.

Gráfico realizado por el programa de Inteligencia Artificial Notebooklm con los datos proporcionados de la Encuesta del Mercados Laboral del INEC

El presidente de la República, José Raúl Mulino, precisó que gran parte del incremento del desempleo hasta septiembre de 2025 fue por la crisis de la paralización de las fincas bananeras en Bocas del Toro y aún no se han recuperado todos los puestos de trabajo pérdidos.

Precisó que hacia el último cuatrimestre del año se generaron 111 mil puestos de trabajo pero no detalló en qué sectores. Las cifras habría que validarlas cuando el Inec presente las cifras finales de 2025.

Si el desempleo era de 227 mil personas y, según Mulino, se generaron 111 mil empleos, asumiendo que no se perdió ningún puesto de trabajo en ese periodo, el desempleo se reduciría a aproximadamente 116 mil personas. Conociendo los ciclos laborales esto es poco probable.

Sin embargo, los contratos registrados en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) no pueden interpretarse en su totalidad como nuevas plazas laborales, ya que un nuevo acuerdo laboral puede estar asociado a una renuncia o a una destitución, y no necesariamente a la creación de un empleo adicional.

Según la Encuesta del Mercado Laboral, el desempleo en el área urbana se ubicó en 11.5% en 2025 frente al 11% registrado en 2024, mientras que el área rural pasó de 6.2% a 7.1%.

Bocas del Toro registró la mayor variación en la pérdida de empleo, al duplicar su tasa de desocupación de 7.2% a 15.3%, seguida por Herrera (3.2% a 5.3%) y Los Santos (2.9% a 5.1%).

Gráfico realizado con el programa de Inteligencia Artificial Nortebooklm con los datos proporcionados de la Encuesta del Mercado Laboral del INEC a Septiembre de 2025

Cabe destacar que en Bocas del Toro, entre mayo y julio de 2025, por la paralización por huelga de trabajadores de las bananeras, más de 6 mil personas perdieron sus puestos de trabajo en ese período y, aunque se han recuperado unos 3 mil empleos con la reactivación de las fincas de la empresa Chiquita entre octubre de 2025 y diciembre de ese año, la encuesta laboral reflejó la precariedad del empleo en la zona producto de las protestas.

Empleos precarios e informales

Otro indicador en el análisis del mercado laboral es la población que trabaja en condiciones informales, sin seguro social u otros mecanismos de protección laboral.

La Encuesta de Mercado Laboral de septiembre de 2025 reveló que 784,990 personas forman parte del empleo informal no agrícola, cifra que representó el 47.1% de la población ocupada no agrícola. En este segmento, el informe refleja una variación respecto a 2024 de 0.6 puntos porcentuales.

El informe también indica que la población económicamente activa alcanzó 2 millones 196 mil personas en septiembre de 2025, lo que representó un aumento respecto a octubre de 2024.

Entre la población desocupada y la que se encuentra en la informalidad hay en Panamá 1,012,292 personas sin empleo formal ni acceso a mecanismos de protección laboral vinculados a la seguridad social.