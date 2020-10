3 maneras de generar ingresos desde casa

CONTENIDO PATROCINADO

El mundo está cambiando y también la manera en la que nos protegemos, la coyuntura actual ha abierto el camino a cuidarnos más y al mismo tiempo a crear un momento para nosotras.

Pasar tanto tiempo en casa tiene algunas ventajas y el día de hoy vamos explorar cómo aprovecharlas. Y al mismo tiempo, saber cómo poder generar ingresos haciendo lo que más nos gusta, sentirnos bellas, sin importar nuestra talla o color de piel.

1) Crea tu propia rutina de belleza

Date el tiempo para cuidar de ti mientras descubres de qué manera tu piel puede lucir más radiante que nunca, aprovecha que factores como el sol y la contaminación no te afectan directamente.

Prueba productos, experimenta y encuentra tu línea de SkinCare para resaltar tu belleza. Grandes marcas como L’Bel y Cyzone son un gran ejemplo en Panamá y América Latina. Además, no son testeados en animales.

Una vez que comiences, hazte una foto del antes y después y verás como con constancia tu piel lucirá con más vitalidad. Comparte tu foto en redes, con tus amigas y en una de esas hasta te conviertes en consultora de belleza.

De esa forma, podrías generar ingresos sin salir de casa vendiendo productos desde una plataforma 100% digital.

2) Conviértete en creadora digital

Si ya dominas el smokey eye y el contouring, comparte tus tutoriales en el mundo digital, investiga la posibilidad de monetizar tus videos y haz reseñas de todo tipo de productos.

Incluso podrías especializar tu contenido en reseñas de productos de marcas accesibles, como L’Bel y Cyzone, para todas las mujeres de Panamá.

3) Vuélvete embajadora de marca

No hay mejor publicidad que un cliente contento. Contacta a un representante de L’Bel y Cyzone de tu localidad, en caso de no conocer alguno, regístrate aquí, y aprovecha esta oportunidad de negocio. Además, no es necesario que salgas de casa, ya que puedes tener otra entrada de dinero vendiendo sus productos desde su nueva plataforma digital.

Prueba sus productos y habla con tus amigas y colegas de los beneficios de cuidar tu piel, recuerda que no hay mejor publicidad que la que se hace boca en boca. De esta forma tu círculo cercano podría interesarse y convertirse en tus clientes potenciales.

Este 2020 el amor propio llegó para quedarse, y qué mejor manera de quererse y cuidarse que desde casa, siendo tu propia jefa y explorando los cánones de la belleza propia.