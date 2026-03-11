32 países acuerdan la mayor liberación de reservas de petróleo de la historia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Atahualpa Amerise - BBC News Mundo

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) liberará 400 millones de barriles de petróleo para compensar la pérdida de suministro causada por el cierre de facto del estrecho de Ormuz en plena guerra en Irán.

Lo anunció este miércoles su director ejecutivo, Fatih Birol, después de que el gobierno de Irán amenazara con no dejar pasar “un solo litro de crudo” por el cruce marítimo que hasta ahora canalizaba más del 20% del transporte mundial de este recurso mineral.

Birol indicó que los 32 países miembros votaron unánimemente a favor de la mayor liberación de reservas de petróleo de la historia de la Agencia Internacional de Energía.

La AIE es un organismo internacional que coordina la política energética y las reservas estratégicas de petróleo de 32 países industrializados, en su mayoría economías avanzadas de Europa, América del Norte y Asia-Pacífico.

Una medida ‘sin precedentes’

“Los desafíos que enfrentamos en el mercado petrolero son de una escala sin precedentes; por lo tanto, me complace enormemente que los países miembros de la AIE hayan respondido con una acción colectiva de emergencia de una magnitud sin precedentes”, declaró el director ejecutivo.

La agencia especificó que las reservas de emergencia estarán disponibles en el mercado en un plazo adecuado a las circunstancias nacionales de cada país miembro.

Los miembros de la AIE incluyen a EE.UU., la mayoría de países europeos y otros como México, Japón, Canadá, Israel, Australia o Nueva Zelanda. / Getty Images

Se trata de la sexta vez que la AIE aprueba una liberación coordinada de reservas de petróleo tras haberlo hecho en 1991, 2005, 2011 y dos veces en 2022.

Sus miembros mantienen reservas de emergencia de más de 1.200 millones de barriles, según datos de este organismo, además de otros 600 millones almacenados por la industria petrolera en cumplimiento de obligaciones legales impuestas por los gobiernos.

Los precios de los barriles Brent y WTI se encontraban en el rango de los $60 antes de comenzar la guerra en Irán, un precio relativamente bajo en comparación a datos históricos debido a la abundante oferta.

El conflicto llegó a disparar el barril por encima de los $100, aunque en los pasados días el precio se moderó hasta el rango de los $80-90.

En todo caso, los precios de la gasolina han aumentado en casi todos los países, y muchos de ellos han planteado medidas de contingencia por si la crisis se agrava.

Irán amenaza con petróleo ‘a $200′

El régimen de Irán, por su parte, anunció este miércoles que ha puesto fin a su política de ataques militares recíprocos para enfocarse en el bloqueo del estrecho de Ormuz.

Expertos interpretan esta estrategia como un intento de utilizar el control sobre el estrecho con el objetivo de presionar al alza los precios y aumentar el costo económico de la guerra para Estados Unidos y sus aliados.

El régimen de los ayatolás se enfoca ahora en bloquear el transporte de petróleo en el estrecho de Ormuz. / Getty Images

La política de Teherán ahora será “ataque tras ataque”, declaró el portavoz Ebrahim Zolfaqari, del cuartel general del comando militar Khatam al Anbiya de Teherán, en un comunicado.

Aseguró que Irán no permitirá que ni un solo litro de petróleo pase por el estrecho de Ormuz para llegar a Estados Unidos, Israel y sus socios.

“Cualquier buque o petrolero con destino a ellos será un objetivo legítimo”.

“Prepárense para que el barril de petróleo alcance los $200, porque el precio del petróleo depende de la seguridad regional que han desestabilizado”, sentenció.

