$382 millones y una concesión por 21 años para ampliar y mantener las vías del Centenario y la Autopista Panamá–La Chorrera.

La rehabilitación de la carretera del Puente Centenario y de la Autopista Panamá–La Chorrera, proyecto que incluye la construcción de nuevos carriles, representará una inversión estimada de 382 millones de dólares, según el informe de prefactibilidad elaborado por la Corporación Financiera Internacional (CFI), entidad adscrita al Banco Mundial.

Este proyecto será ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) bajo la modalidad de Asociación Público–Privada (APP), mediante la cual el Estado otorgará una concesión para que un tercero realice la rehabilitación, ampliación y mantenimiento de la vialidad.

El contrato tendrá una duración de 25 años, de los cuales 13 meses se destinarán a la fase de preconstrucción, que contempla la realización de estudios técnicos y la obtención de permisos, mientras que la etapa de construcción tomará 30 meses, es decir, alrededor de dos años y medio.

Concluidas estas dos primeras etapas, el contratista seleccionado recibirá una concesión de 21 años para efectuar el mantenimiento de la vía, conforme a los parámetros establecidos por el MOP.

En total, el contrato abarcará 82 kilómetros, de los cuales 38.5 corresponderán a los nuevos carriles que se construirán en la vía del Centenario y en la Autopista Panamá–Chorrera.

En la fase de mantenimiento también se incluyó un segmento de la carretera Roberto F. Chiari, conocida como “8 carriles”, así como el viaducto en el sector de La Pesa, al final de la autopista, vialidad que reemplazó el primer tramo del corredor de las playas.

El informe preparado por la CFI indica que los dos nuevos carriles que se construirán en la Autopista Panamá–La Chorrera serán de modalidad reversible; es decir, su sentido de circulación variará según el flujo vehicular y las horas de mayor demanda. Estos carriles también operarán bajo el esquema de peaje.

Aunque el Gobierno ha planteado la opción de cobrar por el uso de los carriles reversibles, el documento de la CFI señala que la implementación del peaje dependerá de los resultados de los estudios de factibilidad.

“En fase de factibilidad se deberá realizar el análisis detallado del impacto que el cobro por acceso al usuario tendría en el tráfico y su repercusión en la retribución del contratista APP, entre otros aspectos relacionados con el proyecto”, detalla la CFI.

En octubre pasado, el Ente Rector del régimen de Asociación Público–Privada aprobó el informe presentado por la CFI y autorizó al MOP a iniciar la fase 2 de factibilidad, así como el proceso de licitación de la obra. Este sería el tercer proyecto de infraestructura vial bajo la modalidad APP que se implementaría en Panamá.

El primero ya está en fase de construcción y corresponde a la rehabilitación y mantenimiento de la carretera Panamericana, que abarca 246.2 kilómetros entre las localidades de Pacora y Yaviza, a cargo de la empresa ISA Vías, a través de su filial Ruta del Este.

El contrato contempla una fase de rehabilitación de 20 meses, tras la cual la compañía administrará una concesión de 15 años, durante la cual será responsable del mantenimiento de la vía.

El segundo es un contrato similar al adjudicado a ISA Vías, pero abarca 192 kilómetros, desde La Loma de Campana hasta la ciudad de Santiago.

Actualmente, la licitación está suspendida luego de que la Dirección General de Contrataciones Públicas admitiera el reclamo interpuesto por el Consorcio APP Vías del Istmo, conformado por las empresas Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura, S.A. de C.V.; Calzada Construcciones, S.A. de C.V.; e Ingeniería Estrella, S.A., contra el informe de la comisión evaluadora.

De concretarse la contratación de los tres proyectos APP, más de 520 kilómetros de carreteras estarían bajo concesión privada, tiempo en el cual el Estado pagaría un monto fijo cada semestre para garantizar que las vías se mantengan en óptimas condiciones.

A diferencia de los proyectos de la Panamericana Este y Oeste, la rehabilitación de las vías del Puente Centenario y de la Autopista Panamá–La Chorrera no incluirá una fase de precalificación, con el objetivo de agilizar el proceso de contratación.

Estado de las vías

Según el diagnóstico realizado durante la etapa de prefactibilidad, las vías del Puente Centenario presentan daños puntuales en el pavimento rígido, como grietas de esquina, longitudinales y transversales, losas divididas, deterioro del sello, escalonamiento y desportillamiento de juntas.

Aun con estas afectaciones, la condición superficial general permite mantener velocidades superiores a los 60 kilómetros por hora, por lo que su estado se considera funcional, aunque requiere rehabilitación localizada.

En el caso de la Autopista Panamá–La Chorrera, el estudio identificó que el pavimento flexible presenta afectaciones aisladas como huecos, fisuras y zonas con el llamado “efecto piel de cocodrilo”, un patrón de grietas entrecruzadas que refleja la fatiga del material por el uso constante y el paso de vehículos pesados.

En términos generales, este tramo conserva una condición entre buena y muy buena, lo que facilitaría el desarrollo del proyecto sin necesidad de intervenciones estructurales mayores.

Según datos del Gobierno, la rehabilitación de esta vía impactará directamente en la reducción del congestionamiento vehicular, mejorará los tiempos de traslado y reforzará la seguridad vial para más de 100 mil personas que se movilizan diariamente entre la ciudad de Panamá y el sector oeste.

Las proyecciones indican que el tráfico promedio diario aumentará de 41 mil vehículos en 2022 a más de 112 mil en 2040, lo que permitirá dinamizar el comercio, fortalecer la conectividad logística y elevar la calidad de vida de miles de ciudadanos.

Rotondas

Con la construcción de dos nuevos carriles en la autopista será necesario reemplazar los intercambiadores viales en tres puntos clave, hoy insuficientes para manejar el flujo vehicular durante las horas de mayor tráfico.

Estos puntos son la vía hacia La Mitra, Bique y la zona del Hospital Nicolás Solano, donde se construirán rotondas que agilizarán el flujo de autos desde y hacia la autopista.

“Respecto a los intercambiadores (‘Vía La Mitra’, ‘Hospital Nicolás A. Solano’ y ‘Bique’), se detectó que actualmente presentan deficiencias en los niveles de servicio asociados a la congestión vehicular en los ramales de acceso y salida de la vía principal, debido principalmente a los movimientos de giros a la izquierda”, señala el informe de la CFI.

El documento destaca que en estos tres intercambiadores las incorporaciones a las vías transversales se realizan desde los ramales de acceso y salida de la autopista Arraiján–La Chorrera mediante enlaces en “T”. “Este tipo de enlace es idóneo para niveles de tráfico bajo o medio, pero estos intercambiadores actualmente registran un flujo superior, lo que provoca saturación”, sostiene el informe.

Para la construcción de los nuevos carriles en la vía del Puente Centenario y en la autopista no será necesario adquirir terrenos adicionales. No obstante, para la edificación de las tres rotondas que reemplazarán los actuales intercambiadores, el informe de prefactibilidad concluye que será indispensable adquirir áreas ubicadas fuera de la huella del proyecto.

La cartera de proyectos que ejecutará el Gobierno bajo el esquema de Asociación Público–Privada (APP), que incluye también la construcción de zonas procesadoras de granos y un nuevo centro penitenciario, generará más de 9 mil plazas de empleo directas, con una inversión superior a los mil millones de dólares.

De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Panamá necesita invertir 19 mil millones de dólares en infraestructura en los próximos cinco años, recursos que, según la entidad, son necesarios para continuar impulsando el crecimiento de la economía y reducir los niveles de desempleo.

Como conclusión, la CFI indica que el proyecto generará beneficios sociales significativos para los distritos de Panamá, Arraiján y La Chorrera, principalmente, mejorando de manera sustancial la conectividad regional al facilitar el acceso entre comunidades, centros de trabajo, servicios de salud, educación y actividades comerciales.