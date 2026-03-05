$5.4 millones tendrán que pagar los consumidores panameños por alza del combustible

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El secretario nacional de energía, Rodrigo Rodríguez J. indicó que el efecto de la crisis en Medio Oriente y la tendencia al alza en los precios internacionales del crudo ha duplicado el precio al consumidor de la gasolina y el diésel.

A partir de este viernes con el aumento en los precios de los combustibles, los consumidores en Panamá tendrán que pagar $5.4 millones adicionales en contraste con lo que pagaron hace 14 días.

Así lo indicó el Secretario Nacional de Energía, Rodrigo Rodríguez, quien explicó que el conflicto en Medio Oriente ha tenido un impacto en los precios internacionales del petróleo WTI por el que se rige Panamá para importar el producto refinado lo que ha elevado el costo al consumidor .

“Es un impacto adicional a lo que ya se estimaba que iba a aumentar el precio del combustible el viernes pasado. El alza en los precios del diésel y las gasolinas de 91 octános y de 95 octános significará un costo adicional de $5.4 millones”.

Rodríguez dijo que el aumento responde a la rápida escalada de los precios internacionales del crudo en los últimos días, lo que terminó duplicando el ajuste que ya se preveía para el mercado local. “Lo que ha ocurrido desde el 28 de febrero hasta el día de ayer ha significado que el aumento que ya se iba a dar básicamente se ha duplicado”, señaló.

Según el reporte oficial, la gasolina de 95 octanos aumentará cuatro centavos por litro y se venderá desde este viernes 6 de marzo a $0.94. Por su parte, la gasolina de 91 octanos subirá tres centavos, fijando su precio en $0.88 por litro. En el caso del diésel, el alza será de siete centavos, por lo que se comercializará a $0.90 por litro.

Este gráfico fue elaborado con el programa de inteligencia artificial Notebooklm con datos de la Secretaría Nacional de Energía de Panamá

El funcionario explicó que ese impacto se distribuye entre todos los consumidores del país, ya que Panamá depende de combustibles importados para suplir su demanda interna.

El secretario de energía advirtió además que el comportamiento del mercado petrolero seguirá bajo monitoreo, debido a que la evolución del conflicto en Medio Oriente podría generar nuevos ajustes en los precios en las próximas semanas. “Podría ser mayor; los precios pueden subir”, afirmó, al tiempo que recordó que Panamá consume anualmente 706.2 millones de galones de combustibles entre gasolina y diésel al cierre de 2025, lo que hace que cualquier variación internacional se refleje en el mercado local.

El consumo de combustibles en Panamá mostró comportamientos mixtos entre 2024 y 2025, de acuerdo con datos de la Secretaría Nacional de Energía.

En el caso del diésel, durante 2025 se consumieron 343.27 millones de galones, mientras que en 2024 el total fue de 346.46 millones de galones, lo que representa una disminución de 3.19 millones de galones, equivalente a una caída de 0.9%.

Por su parte, el consumo de gasolinas (91 y 95 octanos en conjunto) aumentó ligeramente. En 2024 se registraron 359.92 millones de galones, de los cuales 129.48 millones de galones correspondieron a gasolina de 91 octanos y 230.44 millones de galones la gasolina de 95 octanos.

En 2025 el consumo total de ambos tipos de gasolina fue de 362.97 millones de galones, lo que supone un incremento de 3.04 millones de galones, equivalente a un incremento de 0.8%.

Al desagregar las cifras, se observa que el consumo de gasolina de 91 octanos cayó de 129.48 millones de galones en 2024 a 119.40 millones de galones en 2025, una reducción de 10.07 millones de galones (-7.8%). En contraste, la gasolina de 95 octanos aumentó de 230.44 millones de galones a 243.57 millones de galones, lo que representa un incremento de 13.12 millones de galones (+5.7%).