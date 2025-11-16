Panamá, 16 de noviembre del 2025

    Mercado laboral

    5,837 personas aplicaron para trabajar en las fincas de Chiquita en Bocas del Toro

    Katiuska Hernández
    El último día de la feria, que se llevó a cabo el sábado 15 de noviembre, se recibieron 1,726 postulaciones de empleo. Cortesía Mitradel

    La cantidad de personas que aplicaron para trabajar en las fincas bananeras de la empresa Chiquita, en Changuinola, sobrepasó la meta de las 3,000 que tiene previsto contratarse en esta primera fase.

    En total aplicaron 5,837 personas en los cinco días de feria de empleo, según datos divulgados por el Ministerio del Trabajio y Desarrollo Laboral (Mitradel).

    La última jornada de los cinco días de feria se realizó el sábado 15 de noviembre, con el registro de 1,726 participantes que optaron por vacantes para las labores de campo de la empresa bananera.

    Para la primera fase de la reactivación de las fincas de Chiquita, se estima contratar a 3,000 personas. Cortesía Mitradel

    La ministra del Trabajo, Jackeline Muñoz de Cedeño, recalcó que en esta primera etapa se proyectan contratar a alrededor de 3,000 personas y unas 2,000 adicionales para el cierre del año.

    La empresa Chiquita Panamá tiene planes concretos para reiniciar operaciones con un primer embarque a finales de enero de 2026 y comenzará a extraer banano en febrero, lo cual demandará una fuerza laboral activa”, puntualizó la funcionaria.

    Feria de empleo para la contratación de personal para las fincas bananeras de Chiquita en Bocas del Toro. Cortesía

    Las portulaciones recibidas durante esta primera feria, se distribuyeron entre las cinco empresas de aparcería vinculadas a Chiquita donde se está reactivando la producción de banano: Las Tablas Assets, Guabito Assets, Las 30 Assets, Las 60 Assets y Finca 8 Internacional.

    La operación se realiza bajo el modelo de aparcería que establece que la empresa bananera otorga las fincas a asociaciones de productores locales para su explotación, mientras que Chiquita se encarga de comprar la fruta y comercializarla en el extranjero.

    Chiquita retomó sus operaciones en septiembre, luego de la firma de unmemorando de entendimiento en agosto entre el Gobierno de Panamá y la empresa, que garantizó la continuidad de las fincas bananeras. Entre mayo y julio, las protestas en la provincia provocaron la paralización de la producción y eldespido de cerca de 6 mil trabajadores.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.

