70% de los aportes del Canal van a una caja común del Gobierno ¿Cómo se gasta ese dinero?

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Canal de Panamá, una de las principales fuentes de ingresos del Estado, proyecta aportar $3,245 millones para la vigencia fiscal 2026 que concluye el 30 de septiembre, de los cuales el 70% se destinará a la caja común del Gobierno.

Así lo adelantó la administración de la vía interoceánica, que explicó que este monto se desglosa en $2,707 millones por dividendos (excedentes) y $538 millones por peajes.

En el documento se explica que aproximadamente el 29.6% de los aportes del Canal se canaliza de manera directa hacia proyectos de inversión pública identificados. Además, el 70.4% restante de los aportes se integra al Presupuesto General del Estado y pasa a la caja común del Tesoro Nacional.

Pero, ¿cómo se gasta este dinero? De acuerdo con los reportes anteriores de las autoridades, de los fondos que aporta el Canal de Panamá, un porcentaje se asigna explícitamente a proyectos de inversión pública identificados, y también a la caja común del Estado para costear el funcionamiento institucional, transferencias corrientes, el servicio de la deuda externa y otros compromisos corrientes.

Cabe recordar que el artículo 370 de la Ley de Presupuesto establece la obligación de identificar y etiquetar de manera explícita cada obra pública financiada con recursos del Canal. Se explica que esto asegura la visibilidad y la trazabilidad ciudadana sobre el destino de los fondos.

El Informe de Proyecto de Inversión con Aportes del Canal 2026 analiza 474 proyectos de inversión, con un presupuesto total de $1,016.9 millones, de los cuales: $959.8 millones (94.38%) provienen directamente de aportes del Canal.

La fuente principal son los dividendos (80.53%), seguidos por peajes (13.85%) y el 5.62% restante corresponde a fuentes complementarias (ingresos corrientes y financiamiento externo como BID y Banco Mundial).

De igual manera, en el reporte se detalla que la asignación para salud es de 30.5% ($292.7 millones, educación y cultura es de 22.9% ($219.4 millones), y protección social y seguridad es de 18.8% ($180.5 millones).

Se indica que estos tres sectores concentran $692.6 millones, equivalentes al 72.2% del total de los aportes del Canal destinados a esta cartera de proyectos.

Los aportes del Canal se asignan a otros sectores como transporte y comunicaciones, vivienda y ambiente, entre otros.

Los aportes directos se estructuran en tres rubros: derechos por tonelada ($1.00 por tonelada CP/SUAB 2005, $13.60 por contenedor TEU), pagos por servicios públicos recibidos del Estado; y excedentes (utilidades netas), que constituyen la principal fuente de aportes al Tesoro.