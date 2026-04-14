800 comercios y miles de clientes, en medio del conflicto laboral de PedidosYa

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La empresa descartó que el servicio esté suspendido 100%, pero admite que se presentan retrasos.

La plataforma de entregas a domicilio PedidosYa muestra leves señales de reactivación en Panamá tras el cese temporal de labores de motorizados el lunes 13 de abril; sin embargo, el servicio aún opera con demoras debido a la disponibilidad parcial de repartidores.

La situación afecta a unos 800 restaurantes y comercios afiliados, además de impactar la experiencia de miles clientes, que enfrentan mayores tiempos de espera y una oferta de entregas todavía irregular.

Durante esa jornada del lunes 13 de abril el servicio estuvo suspendido y en algunos casos la plataforma daba la opción del retiro de la comida en los restaurantes.

Hoy, martes 14 de abril, al intentar realizar un pedido en la plataforma, tiempos que usualmente rondaban los 20 minutos, ahora se extienden hasta más de una hora para que simplemente un repartidor acepte llevar el pedido a su lugar de destino.

Mensaje que aparece en la aplicación al solicitar un pedido.

Este comportamiento evidencia que, aunque la paralización no fue total ni indefinida, el conflicto entre repartidores y la empresa —centrado en tarifas, costos operativos y condiciones de trabajo— sigue sin resolverse y continúa impactando tanto la experiencia de los usuarios como la operatividad de los comercios.

PedidosYa informó que su servicio de delivery o entregas en Panamá se mantiene operativo, pero reconoce retrasos en algunas zonas.

La empresa señaló que la situación responde a manifestaciones de “algunos repartidores independientes” y buscó transmitir tranquilidad a usuarios y comercios afiliados.

La medida, que continuó este martes 14 de abril, fue impulsada por repartidores que reclaman mejores tarifas y condiciones de trabajo.

Entre sus principales cuestionamientos figuran el nuevo esquema de pago por kilometraje, el aumento en los costos de operación —como combustible y mantenimiento— y la falta de cobertura de seguro, así como lo que consideran exigencias propias de una relación laboral sin el reconocimiento de beneficios.

La empresa argumentó que buscan “fomentar un ecosistema seguro y ordenado” que permita a repartidores y comercios generar ingresos e impulsar la economía local.

El escenario reaviva la discusión sobre las condiciones laborales en plataformas digitales y la necesidad de regulación en el país. Mientras los motorizados han solicitado la apertura de un canal de diálogo para alcanzar acuerdos, la empresa sostiene que la operación continúa activa, pese a las afectaciones registradas en el servicio.