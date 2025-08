$89 millones: lo que generó el primer cargamento de concentrado de cobre

Exclusivo Suscriptores

Las 33,000 toneladas de concentrado de cobre que exportó Minera Panamá en junio, luego de recibir la aprobación del Gobierno, generaron un total de 8,248 toneladas de cobre y 3,759 onzas de oro, según los datos publicados por la minera canadiense First Quantum.

Este primer cargamento generó ventas por 89 millones de dólares, y un EBITDA (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) de 19 millones de dólares, de acuerdo con el reporte financiero correspondiente al segundo trimestre del año.

El 30 de mayo, el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) autorizó el plan de Preservación y Manejo Seguro (P&SM) que un año antes había presentado la compañía, con lo cual la minera recibió el visto bueno para sacar de la concesión de 13 mil hectáreas las 121 mil toneladas de concentrado de cobre que estaban almacenadas en Donoso, provincia de Colón, desde el cese de operaciones de la mina tras el fallo de inconstitucionalidad emitido por la Corte Suprema de Justicia en noviembre de 2023.

En su informe financiero del segundo trimestre, la empresa indicó que los fondos obtenidos de la venta del concentrado “se están utilizando para respaldar actividades críticas de preservación, incluyendo el pago de salarios a empleados panameños, pagos a proveedores locales y la continuidad de los programas de gestión ambiental”.

Al cierre del segundo trimestre, la compañía mantenía 1,300 trabajadores en el proyecto realizando trabajos de mantenimiento ambiental y de la maquinaria, lo que generó un gasto promedio mensual de 15 millones de dólares.

La empresa asegura que entre diciembre de 2023 y el 30 de junio de 2025 ha desembolsado 535 millones de dólares, cifra que incluye el costo de ejecución del P&SM, capital de trabajo, inversiones de capital, regalías y pagos por costos de reestructuración.

Tristán Pascall, CEO y director ejecutivo de First Quantum, dijo que la empresa ha financiado en su totalidad todos los gastos generados desde el cese de operaciones, explicando que el gobierno coreano, dueño de Korea Mine Rehabilitation and Mineral Resources Corp, ha indicado que no aportará fondos mientras la mina esté fuera de operaciones.

La empresa coreana, antes del cierre de operaciones, mantenía el 10% de las acciones de la mina Cobre Panamá, pero este porcentaje ahora es del 9%.

“El gobierno coreano ha declarado que no está en condiciones de financiar el programa P&SM mientras Cobre Panamá esté inactivo, por lo tanto, lo hemos financiado en exclusiva. Esto ha resultado en una dilución de su participación y hemos pasado del 90% al 91%”, comentó Pascall.

El 9 de mayo, la empresa coreana interpuso una demanda contra el Estado panameño por 2,000 millones de dólares por el cierre de la mina ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial.

Sin embargo, el proceso fue suspendido, al igual que los recursos interpuestos por First Quantum y Franco Nevada, luego de que el Gobierno pidió que se detuvieran todos los reclamos como paso previo a iniciar conversaciones sobre el futuro de la mina.

Demanda

Por el momento no se conoce el monto total de la venta del resto del concentrado de cobre que se exportó, en su gran mayoría en julio en dos cargamentos. Un cuarto y último envío debió salir de la mina a finales del mes pasado o inicios de agosto, por lo que habrá que esperar el informe financiero del tercer trimestre para conocer la cifra final de ventas.

La Prensa consultó a Minera Panamá sobre el saldo final de la transacción, pero la compañía remitió el comunicado relacionado a los datos del segundo trimestre, indicando que por el momento es la información que están manejando.

No obstante, ahora surge un nuevo elemento relacionado con la venta del concentrado de cobre, y es la decisión de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, que admitió a mediados de julio una demanda de nulidad contra la resolución No. 45 del 30 de mayo de 2025, emitida por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), que autorizó el plan de preservación y gestión segura de la mina Cobre Panamá, así como la exportación del concentrado de cobre almacenado en el sitio.

La acción legal fue presentada por el abogado Roberto Ruíz Díaz y cuestiona específicamente el acápite F de la resolución, que permite el traslado y disposición del mineral. Ruíz alega que, sin una concesión vigente para la explotación minera metálica, la empresa no puede disponer del cobre, ya que la Ley 407 prohíbe dichas actividades.

Reservas

Adicional a las 121 mil toneladas de concentrado de cobre que permanecieron almacenadas por más de 18 meses, en la mina hay una reserva de 14 millones de toneladas de material sin procesar.

Pascall señaló que el plan aprobado de gestión y mantenimiento por el Gobierno no incluye el procesamiento de la reserva. Dijo que será necesario lograr un acuerdo con el Gobierno para hacer uso de las mismas.

Se pidió a Minera Panamá aclarar si el material en reserva se obtuvo antes del cese de operaciones, o si es producto de las labores de mantenimiento de los equipos, que cada 14 días son encendidos para evitar daños; no obstante, no se obtuvo respuesta a la pregunta.

La empresa informó que durante el segundo trimestre realizó diez simulacros operativos semanales para probar la preparación de distintos subsistemas y evaluar su desempeño operativo, mientras que en junio se ejecutó una auditoría integral de corrosión en todas las estructuras principales del sitio, a cargo de un equipo externo de expertos internacionales.

“Todo el equipo móvil ultra clase principal está siendo sometido a un ciclo de mantenimiento conforme a las recomendaciones de almacenamiento a largo plazo del fabricante (OEM). Este proceso incluye inspecciones periódicas y arranques programados para asegurar la integridad de los equipos. Una estrategia similar de almacenamiento a largo plazo fue implementada para el resto de la flota minera, y su ejecución completa se finalizó durante el trimestre”, señala la minera.

Arranque de la central eléctrica

Durante la conferencia telefónica con analistas del mercado financiero, Pascall señaló que la compañía está en proceso de reactivación de la central termoeléctrica de 300 megavatios, luego de recibir la aprobación del Gobierno.

Pascall confía en que la planta reiniciará operaciones en octubre próximo, luego de que la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) emitiera, el 5 de junio de 2025, el certificado definitivo de Autogeneración y que la Secretaría Nacional de Energía otorgara la licencia de Importador-Distribuidor de combustibles fósiles, sus derivados y/o biocombustibles para generación eléctrica, mediante la Resolución No. MIPRE-2025-0022057, con fecha del 20 de junio de 2025.

Tras el visto bueno de las entidades reguladoras, la empresa inició las inspecciones previas al comisionamiento de la planta y ha movilizado personal especializado al sitio. Pascall dijo que el reinicio de la planta no ofrece beneficios financieros significativos, pero sí permitiría estar seguros de que funcione correctamente.

Con el reinicio de la central eléctrica, First Quantum espera que los costos mensuales se eleven hasta los 18 millones de dólares, aunque parte del alza la minera espera compensarlo con la venta de los excedentes al mercado eléctrico panameño.

Opinión pública

En la conversación con los analistas de mercado, el director ejecutivo de First Quantum señaló que la perspectiva de la población sobre la mina ha cambiado y que hay encuestas que indican que un porcentaje importante considera que una posible reactivación tendría un impacto positivo en la economía.

“Observamos que la situación económica de Panamá ha influido en el trabajo que hemos estado realizando para generar participación y escuchar a Panamá sobre las percepciones en torno a la mina. Cobre Panamá representa una oportunidad para generar empleo y fortalecer la economía, y creo que esto se ha comprendido mejor, pero es necesario continuar con la difusión, y esperaremos a ver cuáles son los hitos y el proceso de colaboración con el Gobierno”, manifestó el ejecutivo.

La empresa indica que desde inicios de 2024 ha realizado actividades que han alcanzado a más de 105,000 ciudadanos mediante charlas en universidades, escuelas y espacios públicos, y que cerca de 320 mil personas han participado en recorridos virtuales por la mina.

Al ser consultado sobre el tiempo que le tomaría a la empresa alcanzar los niveles de producción previos a la suspensión, de lograrse un acuerdo para el reinicio de operaciones, Pascall señaló que tomaría más de 9 meses alcanzar el 100%.