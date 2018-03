Accidente mortal deja a máximo directivo de Uber ante un dilema

La controversia parece seguir a cada paso el proyecto de conducción autónoma de Uber Technologies Inc.

Ha sido el tema de un juicio por secretos industriales y de un examen exhaustivo de los inversores a raíz de costos exorbitantes.

Ahora, el programa es el núcleo de un dilema moral relacionado con el uso de la tecnología de conducción automática en calles públicas después de que uno de sus vehículos atropelló y mató a una mujer esta semana en Tempe, Arizona.

Cuando en septiembre pasado Dara Khosrowshahi heredó el puesto de máximo responsable de Uber de un hombre obsesionado con los autos sin conductor, surgieron dudas respecto de lo que sucedería con la enorme inversión de la compañía en vehículos autónomos.

Travis Kalanick, el ex máximo responsable, había dado instrucciones a la compañía de invertir cientos de millones de dólares para desarrollar sus propios autos autónomos.

Elaine Herzberg, de 49 años, caminaba con su bicicleta fuera del cruce de peatones en una vía de cuatro carriles en el suburbio de Tempe, cuando fue impactada por el vehículo de Uber que viajaba a unos 65 kilómetros por hora, informó la policía.

El propósito de Khosrowshahi ha sido en gran medida establecer si la inversión vale la pena. La compañía gastó mil 170 millones de dólares en investigación y desarrollo en 2017, buena parte de los cuales se destinaron a la tecnología de conducción autónoma.

Para una empresa que el año pasado perdió 4 mil 500 millones de dólares, el proyecto constituye un gasto significativo.

Los honorarios legales vinculados a la demanda de Waymo de Alphabet Inc. representaron otro gran costo.

Uber resolvió el juicio el mes pasado por 245 millones de dólares en acciones.

No obstante, Khosrowshahi expresó hace poco públicamente su apoyo al proyecto de autos sin conductor.

"El coro habló y yo estoy escuchando. Es una tecnología muy emocionante", dijo en una entrevista en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza.

En el transcurso de esa entrevista de enero con el editor jefe de Bloomberg, John Micklethwait, Khosrowshahi sostuvo que los autos de conducción autónoma serán más seguros que los conductores humanos.

Reconoció, empero, que llegar a la perfección llevaría años. "A medida que nuestras computadoras y nuestros algoritmos aprendan más sobre lo que hace falta para conducir en una ciudad en una situación real, cada minuto de cada día ese conductor –esa computadora– mejorará y conocerá mejor Phoenix", dijo. "En cinco años, tendremos en Phoenix al conductor perfecto".

La realidad es que, en su intento de superar a los humanos, Uber está probando conductores menos que perfectos, admitió Khosrowshahi. También dijo que las víctimas fatales de accidentes de tránsito se reducirán pero que compañías como Uber serán consideradas responsables cuando haya colisiones.

Después del accidente fatal que involucró a una peatona esta semana, Uber suspendió inmediatamente sus ensayos en tanto la policía y los organismos reguladores federales investigan el incidente.

Esta muerte solo elevará las apuestas para Khosrowshahi de cara al nuevo proyecto costoso y peligroso de su empresa. "Nos llega de Arizona una noticia increíblemente triste. Mientras trabajamos con los agentes del orden para entender lo que ocurrió, pensamos en la familia de la víctima", escribió Khosrowshahi en un tuit este lunes.

Los expertos dijeron que un incidente fatal de esta índole era inevitable. Es improbable que esta nueva investigación que afecta a Uber lleve a Khosrowshahi a reevaluar el programa. Un cambio probable: más asociaciones. Lyft Inc., el mayor rival estadounidense de Uber, estableció alianzas con Ford Motor Co., Magma International Inc., General Motors Co. y Alphabet. Consecuentemente, los costos de investigación y desarrollo de Lyft son mucho más bajos.