Acodeco detecta 17 anomalías en inicio de Black Friday

Hasta el mediodía de este viernes, cuando se celebra el Black Friday en el país, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informó que ha detectado 17 anomalías.

Esto, tras recorrer 329 comercios en todo el país, lo que representa un 5% de los locales verificados, informó la entidad en un comunicado.

Y es que, desde esta mañana, personal de la Acodeco dio inicio a un operativo para constatar que, durante el Black Friday la publicidad sea lo más clara posible y que se cumpla al pie de la letra lo anunciado.

Durante este operativo, en el que participan 160 verificadores a nivel nacional, se han detectado pocas anomalías, en general, según indicó la entidad.

Aun así, se recomienda a los compradores conocer la garantía de los productos y que sea contemplada por escrito. De igual forma, tomarse el tiempo para comparar precios y tener en cuenta las reales necesidades para adquirir sus bienes en base a su presupuesto.

A su vez, la Policía Nacional ha recomendado a la ciudadanía no dejar artículos de valor a la vista dentro de los vehículos y utilizar cajeros automáticos ubicados en áereas luminosas. La entidad aconseja también que al momento de realizar una transacción, las personas no pierdan de vista sus tarjetas de crédito y débito, además de no adquirir artículos de dudosa procedencia.