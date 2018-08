Apede presenta resultados del tercer informe sobre Visión País 2025

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) presentó este martes 28 de agosto los resultados del tercer informe del Observatorio de la Visión País 2025 en el que se analizó 366 indicadores que impactan el crecimiento y la competitividad de Panamá.

El documento expone los aspectos generales de la realidad nacional, así como un conjunto de indicadores que emana de los objetivos estratégicos de la Visión País 2025 (presentada en 2014) agrupados en 30 categorías. Algunos muestran avances, otros se mantienen prácticamente igual y otros reflejan retrocesos.

Las nueve áreas que no alcanzaron avances son: empleo e informalidad, costo de vida, percepción de corrupción, confianza en instituciones democráticas, competitividad, turismo, agricultura y exportaciones. Mientras que en los pilares de educación y capacidad tecnológica se observa una fuerte caída.

A su vez, las 12 áreas que deben mejorar son: población, casos en el Órgano Judicial, educación y salud, acceso a servicios, desigualdad, ambiente, gestión de finanzas públicas, recursos humanos, financiero, tránsito de materias primas y bunkering.

El reporte muestra que el grado de confianza en la Asamblea Nacional disminuyó de 26% en 2013 a 24% en 2017, por lo que en el Órgano Ejecutivo cayó de 37% en 2013 a 19% en 2017 y el Órgano Judicial se deterioró 10 puntos porcentuales en el periodo comprendido de 2013 a 2017.

Este tercer informe presenta tres análisis de coyuntura relevante como: la situación de la Caja de Seguro Social, la crisis de institucionalidad y el posible impacto de relaciones diplomáticas con China.

Durante el encuentro, la presidenta de Apede, Mercedes Eleta de Brenes, manifestó que "a partir de esta semana vamos a usar este informe como insumo básico para la visión 2050, en esta gestión vamos a estar trabajando con Apede y el resto del sector privado el desarrollo de la visión 2050 para entregársela a los candidatos a puesto de elección popular para las próximas elecciones".

Indicó que el resultado final debe estar listo en enero y en el transcurso de marzo y abril debería ser entregado a los candidatos, partidos políticos y la sociedad.

Eleta de Brenes invitó al resto del sector empresarial y otras organizaciones de la sociedad civil a unirse a la Visión País 2050 y reiteró que "la corrupción no afecta a unos sí y a otros no, la corrupción afecta la institucionalidad del país que nos afecta a todos los panameños, el tema de la corrupción es un tema en el que debemos tener cero tolerancia, tenemos que llegar a un consenso nacional de todos los panameños que exigimos transparencia, que exigimos reglas del juego claras, certeza del castigo, fortalecimiento del sistema judicial, no puede existir la partida 080 para que hagan fiesta con partidas y con presupuestos y dineros del Estado y de los panameños".

La presidenta de Apede recordó que sin el fortalecimiento de la institucionalidad y la gobernanza no habrá desarrollo sostenible.

Por su parte, el expresidente de Apede y presidente de la Comisión Visión País, Héctor Cotes, señaló que este tercer informe da una radiografía de todo lo que está pasando en el país, dijo que "presentamos un informe de coyuntura del seguro social de cómo nos vamos deteriorando las reservas y después tenemos que hacer una reforma para la seguridad social en los próximos años si queremos que esto sea sostenible, así estamos viendo el tema de desigualdades, los temas de las regiones, tenemos muchos indicadores donde estamos viendo que hay dos Panamá, un Panamá donde la mortalidad es comparada con África y un promedio del país que va más cercano a Latinoamérica y Colombia, es decir, que tenemos que tener políticas públicas consistentes".