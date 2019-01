Banco Nacional tendrá horarios especiales debido a la JMJ

Miércoles 23 de enero: sucursales Calidonia, Exposición, Hatillo, Séptima Central, Casa Matriz, Río Abajo, Los Pueblos, Villa Lucre, San Fernando, Registro Público, Transístmica, Balboa, Milla 8, 12 de Octubre, Versalles y San Francisco brindarán servicio de 7:00 a.m. a 10:00 a.m. La sucursal Órgano Judicial permanecerá cerrada todo el día, ya que la entidad gubernamental donde opera no estará abierta.