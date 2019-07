Cámara de Comercio advierte que en la huelga portuaria hay diputados que 'estimulan' a dirigentes que buscan el caos

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura (Cciyap) emitió un comunicado en el que expresa su decepción por "algunos diputados" de la Asamblea Nacional, frente a la huelga que desde el pasado 17 de julio mantiene un grupo de trabajadores del puerto de Balboa.

La Cámara resalta que Panamá ha hecho un esfuerzo para posicionarse como hub logístico de la región, por lo que la paralización de labores en Balboa, el principal puerto en el Pacífico, restaría competitividad al país.

"Sería de esperar que esto fuera comprensible para algunos diputados de la Asamblea Nacional, dedicados ahora a estimular la actitud irresponsable de dirigentes que buscan la promoción del caos, en vez de recomendar el agotamiento de las vías del diálogo conciliador y constructivo para hallar las soluciones que, justamente, pueden reclamar los afectados. El país no olvida la experiencia lamentable dejada por la destrucción de la actividad bananera, a cuenta de la intransigencia", señala el comunicado, en aparente referencia a los disturbios ocurridos en Changuinola en el año 2010, cuando el Ejecutivo presentó a la Asamblea el proyecto denominado "ley chorizo".

#CámaraOpina “Nuestro gremio insta a las partes a elevar el diálogo y considerar los nefastos resultados que pudiese acarrear este tipo de situaciones sobre la cadena logística nacional, clave en el desarrollo del país.”, @JORGEJUAN24 Leer completo: https://t.co/y6M74i1WoXpic.twitter.com/l3wB8XnSdg — Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura (@CCIYAP) July 28, 2019

"Panamá aguardaba una actitud diferente de todos aquellos que hoy integran el Legislativo. Es decir que, finalmente, dicho órgano asumiera la tarea trascendental de producir leyes beneficiosas para el país, entre estas, las que modernicen el ordenamiento laboral de ara a las necesidades inmediatas del modelo económico que ha permitido nuestro crecimiento", agrega el gremio en su nota de prensa.

La Cámara no identifica quiénes serían los diputados que estarían "estimulando" la "actitud irresponsable" de algunos miembros del Sindicato Industrial de Trabajadores de Transportes Estibadores y Afines (Sitravaap), que paralizaron las labores del puerto y exigen la negociación de la convención colectiva para el periodo 2019-2022, lo que no ha sido posible hasta ahora porque hay recursos presentados por Panama Ports Company (operadora de Balboa), que no han sido resueltos aún por la Corte Suprema de Justicia.

Por culpa de la huelga, la mercancía no ha podido ser desembarcada, y se ha afectado la conectividad del sistema portuario panameño que trabaja coordinado con el ferrocarril y el movimiento de mercancía terrestre de costa a costa.

El pasado viernes, la naviera Maersk informó que cuatro buques se vieron en esta situación, mientras que tres buques de la alianza naviera Ocean Network Express (ONE) también se tuvieron que redireccionar a otros puertos.

La Cciyap insta a las partes en conflicto a dialogar y considerar los "nefastos" resultados que la huelga tiene sobre la cadena logística del país.