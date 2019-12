Canal de Nicaragua desarrollaría infraestructura en el litoral caribe

MANAGUA, Nicaragua (ACAN-EFE). -El delegado presidencial para inversiones, Álvaro Baltodano, afirmó hoy que los planes anunciados recientemente por la concesionaria del proyecto canal interoceánico, HKND Group, desarrollarán la infraestructura del litoral caribe de Nicaragua. "El proyecto va a traer por primera vez a Nicaragua el desarrollo de la infraestructura en el Caribe", dijo Baltodano, a periodistas.HKND Group anunció en su página web que el canal contará con "una central eléctrica, fábrica de cemento, fábrica de acero y otras instalaciones relacionadas". También informó de "dos puertos, una zona de libre comercio, centros de vacaciones, un aeropuerto internacional y varias carreteras".Nicaragua actualmente no cuenta con puertos importantes en la costa Caribe y sus aeropuertos en la zona no reciben vuelos internacionales."Vamos a abrir infraestructura en lugares donde no existe que nos va a permitir desarrollo", afirmó el asesor presidencial.La infraestructura también dará la oportunidad de cambiar el uso de suelo en una parte del territorio nicaragüense, anunció Baltodano."La zona del Caribe, que es una zona sin infraestructura, donde hay más de 2 millones de hectáreas de tierras cultivables que no se están cultivando porque no hay infraestructura en estos momentos, al hacerse esta obra, aquí van a entrar a producir millones de hectáreas que se van a volver tierras agrícolas", expresó.La ruta del canal todavía no ha sido anunciada por HKND Group, propiedad del ciudadano chino Wang Jing.HKND Group espera concluir los estudios de impacto ambiental e iniciar trabajos a finales de 2014. El objetivo es que en 2020 el canal de Nicaragua permita el paso de barcos más grandes que los que admite el de Panamá.